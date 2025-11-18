Дожди и порывы ветра: прогноз погоды на 18 ноября

Сегодня, 18 ноября, в Украине облачно с прояснениями, в большинстве областей будет дождливо. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Синоптики сообщают, что днем небольшой дождь возможен почти по всей Украине, кроме севера.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с, ночью в Карпатах 25 м/с.

Температура в течение суток в западных областях 0-5° тепла, в северных, Винницкой и Черкасской областях 4-9° тепла, на остальной территории днем 12-17°.

Во вторник, 18 ноября, в Киеве облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, по Киевской области днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура в течение суток по области 4-9° тепла, в столице 6-8° тепла.

