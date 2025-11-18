Западную Украину засыпало внезапным снегом: Яремче и Буковель в белом одеяле

Сегодня утром Закарпатье оказалось под белым одеялом. Ряд населенных пунктов внезапно заснежило, передает УНН со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Детали

Первый снег сегодня наблюдают местные жители Татарова и Яремче. Также обильно заснежило и Яблуницу и Долину.

В Буковеле осадки были не легкими: там образовался довольно плотный слой снега, что контрастирует с осенней атмосферой, которая царила еще вчера.

С первым серьезным снегом в горах стартует и зимнее настроение – в Карпатах уже ощутимо приближается сезон лыж и морозных пейзажей.

Напомним

18 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых областях будет дождливо. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.