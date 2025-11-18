Западную Украину засыпало внезапным снегом: Яремче и Буковель в белом одеяле
Киев • УНН
Сегодня утром ряд населенных пунктов Закарпатья, включая Татаров, Яремче, Яблуницу и Долину, внезапно заснежило. В Буковеле образовался плотный слой снега, что контрастирует с осенней погодой.
Сегодня утром Закарпатье оказалось под белым одеялом. Ряд населенных пунктов внезапно заснежило, передает УНН со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Детали
Первый снег сегодня наблюдают местные жители Татарова и Яремче. Также обильно заснежило и Яблуницу и Долину.
В Буковеле осадки были не легкими: там образовался довольно плотный слой снега, что контрастирует с осенней атмосферой, которая царила еще вчера.
С первым серьезным снегом в горах стартует и зимнее настроение – в Карпатах уже ощутимо приближается сезон лыж и морозных пейзажей.
Напомним
18 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в некоторых областях будет дождливо. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.