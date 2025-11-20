Украину накроет тепло до +20 градусов, но не везде: прогноз погоды на 21 ноября

В пятницу, 21 ноября, в большинстве областей Украины температура воздуха повысится и составит в течение дня +9+14 градусов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

На юге и местами в центре +12+18 градусов, в Крыму и на Херсонщине до +20 градусов. В северной части завтра предполагается +8+12 градусов против сегодняшних +3+7 градусов. И только в западных областях удержится холодная погода, в пятницу здесь ожидается +2+7 градусов

Она добавила, что дожди пройдут на севере, в центре Украины, в западных областях - дождь и мокрый снег, на юге и на востоке - без осадков.

В Киеве 21 ноября будет преобладать облачная влажная погода с дождем. Но в столице потеплеет завтра до +9 градусов