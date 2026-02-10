$43.030.02
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
17:08 • 2102 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
16:55 • 3854 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
15:55 • 5454 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
13:08 • 12176 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
12:47 • 17090 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
12:43 • 13662 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
12:23 • 19637 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
10 лютого, 09:19 • 16681 перегляди
У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 26798 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що дозволяє українцям віком від 60 років проходити військову службу за контрактом. Перший контракт укладається на 1 рік, з можливістю продовження, за умови придатності за станом здоров'я та згоди командира.

Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє українцям у віці від 60 років проходити військову службу за контрактом. Про це йдеться в указі №108/2026, передає УНН

Деталі 

Відповідно до указу, перший контракт про проходження військової служби може укладатися з особами віком від 60 років, які під час дії воєнного стану приймаються на військову службу за контрактом, – строком на 1 рік.

Такий контракт може бути продовжено на 1 рік у разі його завершення, а у разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково, а військовослужбовці звільняються в запас. 

Для того, що українців у віці від 60 років було прийнято на військову службу, має бути письмова згода командира військової частини, а також вони мають бути визнані ВЛК придатними до військової служби за станом здоров’я. 

Для прийняття на військову службу зазначені особи подають відповідні звернення та письмові згоди від командирів військових частин до центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Особам, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, письмова згода командира військової частини на укладення контракту надається виключно після погодження в установленому порядку кандидата Генеральним штабом Збройних Сил України.

Нагадаємо 

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13229, що дозволяє громадянам віком від 60 років добровільно підписувати контракти на військову службу під час воєнного стану. Контракт укладається на 1 рік з двомісячним випробувальним терміном.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Генеральний штаб Збройних сил України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський