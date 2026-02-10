Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє українцям у віці від 60 років проходити військову службу за контрактом. Про це йдеться в указі №108/2026, передає УНН.

Деталі

Відповідно до указу, перший контракт про проходження військової служби може укладатися з особами віком від 60 років, які під час дії воєнного стану приймаються на військову службу за контрактом, – строком на 1 рік.

Такий контракт може бути продовжено на 1 рік у разі його завершення, а у разі припинення чи скасування воєнного стану дія таких контрактів припиняється достроково, а військовослужбовці звільняються в запас.

Для того, що українців у віці від 60 років було прийнято на військову службу, має бути письмова згода командира військової частини, а також вони мають бути визнані ВЛК придатними до військової служби за станом здоров’я.

Для прийняття на військову службу зазначені особи подають відповідні звернення та письмові згоди від командирів військових частин до центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Особам, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, письмова згода командира військової частини на укладення контракту надається виключно після погодження в установленому порядку кандидата Генеральним штабом Збройних Сил України.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13229, що дозволяє громадянам віком від 60 років добровільно підписувати контракти на військову службу під час воєнного стану. Контракт укладається на 1 рік з двомісячним випробувальним терміном.