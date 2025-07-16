Українцям 60+ дозволили укладати контракти на військову службу: ВР ухвалила рішення

Верховна Рада у другому читанні і в цілом ухвалила законопроєкт №13229, який дозволить громадянам віком 60 років і старше добровільно підписувати контракти на проходження військової служби під час воєнного стану, передає УНН.

Деталі

"За" проголосувало 306 нардепів.

Перестановки в Кабміні: сьогодні буде засідання фракції, Свириденко представить кандидатів у міністри

Законопроєкт №13229 було зареєстровано у Верховній Раді у квітні.

Військовий контракт для 60+: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

У червні Верховна Рада у першому читанні ухвалила вказаний законопроєкт.

Військовий контракт для 60+: Рада ухвалила закон у першому читанні

Що передбачається

Відповідно до законопроєкту, у період дії воєнного стану, за наявності листа від командира військової частини, на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи, віком від 60 років, що визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на посади:

рядового, сержантського або старшинського складу;

молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, що ці особи були звільнені з військової служби після 1 січня 2015 року).

Такі громадяни зможуть підписати контракт терміном на 1 рік, проте їм встановлюється випробування строком два місяці. Контракт може бути перерваний:

у зв’язку з визнанням військовослужбовця таким, що не пройшов випробування;

через службову невідповідність.

У липні комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки представив порівняльну таблицю до другого читання та рекомендував парламенту за результатами розгляду ухвалити його у другому читанні і в цілому.

Відповідно до проєкту закону, підготовленого до другого читання, передбачається, що листи, про які йшлося вище, надаватимуться виключно після погодження кандидата Генштабом ЗСУ або уповноваженим органом військового управління (органом управління) іншого військового формування.

Без черг у ТЦК: у "Резерв+" тепер можна сплатити штрафи