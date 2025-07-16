Украинцам 60+ разрешили заключать контракты на военную службу: ВР приняла решение

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте 60 лет и старше добровольно подписывать контракты на прохождение военной службы во время военного положения, передает УНН.

Детали

"За" проголосовало 306 нардепов.

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Законопроект №13229 был зарегистрирован в Верховной Раде в апреле.

Военный контракт для 60+: в Раде зарегистрировали новый законопроект

В июне Верховная Рада в первом чтении приняла указанный законопроект.

Военный контракт для 60+: Рада приняла закон в первом чтении

Что предусматривается

Согласно законопроекту, в период действия военного положения, при наличии письма от командира воинской части, на военную службу по контракту могут быть приняты лица в возрасте от 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, на должности:

рядового, сержантского или старшинского состава;

младшего или старшего офицерского состава (при условии, что эти лица были уволены с военной службы после 1 января 2015 года).

Такие граждане смогут подписать контракт сроком на 1 год, однако им устанавливается испытание сроком два месяца. Контракт может быть прерван:

в связи с признанием военнослужащего не прошедшим испытание;

из-за служебного несоответствия.

В июле комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки представил сравнительную таблицу ко второму чтению и рекомендовал парламенту по результатам рассмотрения принять его во втором чтении и в целом.

Согласно проекту закона, подготовленному ко второму чтению, предусматривается, что письма, о которых говорилось выше, будут предоставляться исключительно после согласования кандидата Генштабом ВСУ или уполномоченным органом военного управления (органом управления) другого военного формирования.

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