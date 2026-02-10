Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет украинцам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту. Об этом говорится в указе №108/2026, передает УНН.

Детали

Согласно указу, первый контракт о прохождении военной службы может заключаться с лицами в возрасте от 60 лет, которые во время действия военного положения принимаются на военную службу по контракту, – сроком на 1 год.

Такой контракт может быть продлен на 1 год в случае его завершения, а в случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно, а военнослужащие увольняются в запас.

Для того, чтобы украинцы в возрасте от 60 лет были приняты на военную службу, должно быть письменное согласие командира воинской части, а также они должны быть признаны ВВК годными к военной службе по состоянию здоровья.

Для принятия на военную службу указанные лица подают соответствующие обращения и письменные согласия от командиров воинских частей в центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства. Лицам, принимаемым на военную службу по контракту лиц офицерского состава, письменное согласие командира воинской части на заключение контракта предоставляется исключительно после согласования в установленном порядке кандидата Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

Напомним

Верховная Рада приняла законопроект №13229, позволяющий гражданам в возрасте от 60 лет добровольно подписывать контракты на военную службу во время военного положения. Контракт заключается на 1 год с двухмесячным испытательным сроком.