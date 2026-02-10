$43.030.02
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Эксклюзив
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Эксклюзив
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
Генштаб подтвердил поражение учебного центра БпЛА, пункта управления дронов подразделения из "Рубикона" и других объектов оккупантов
Эксклюзив
Частная клиника "INTO SANA" в Одессе может быть причастна к коррупционной схеме уклонения от мобилизации военнообязанными
Эксклюзив
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий украинцам старше 60 лет проходить военную службу по контракту. Первый контракт заключается на 1 год, с возможностью продления, при условии годности по состоянию здоровья и согласия командира.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет украинцам в возрасте от 60 лет проходить военную службу по контракту. Об этом говорится в указе №108/2026, передает УНН

Детали 

Согласно указу, первый контракт о прохождении военной службы может заключаться с лицами в возрасте от 60 лет, которые во время действия военного положения принимаются на военную службу по контракту, – сроком на 1 год.

Такой контракт может быть продлен на 1 год в случае его завершения, а в случае прекращения или отмены военного положения действие таких контрактов прекращается досрочно, а военнослужащие увольняются в запас. 

Для того, чтобы украинцы в возрасте от 60 лет были приняты на военную службу, должно быть письменное согласие командира воинской части, а также они должны быть признаны ВВК годными к военной службе по состоянию здоровья. 

Для принятия на военную службу указанные лица подают соответствующие обращения и письменные согласия от командиров воинских частей в центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства. Лицам, принимаемым на военную службу по контракту лиц офицерского состава, письменное согласие командира воинской части на заключение контракта предоставляется исключительно после согласования в установленном порядке кандидата Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.

Напомним 

Верховная Рада приняла законопроект №13229, позволяющий гражданам в возрасте от 60 лет добровольно подписывать контракты на военную службу во время военного положения. Контракт заключается на 1 год с двухмесячным испытательным сроком.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Верховная Рада
Владимир Зеленский