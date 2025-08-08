Українці, які застрягли на кордоні рф з Грузією, припинили голодування - МЗС
Київ • УНН
Голодування українців, які застрягли на грузинському пункті пропуску "Даріалі" на кордоні з росією, припинено. МЗС України працює над поверненням громадян на Батьківщину та розблокуванням транзитного шляху.
Українці, які застрягли на грузинському пункті пропуску "Даріалі"на кордоні з росією, припинили голодування. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС України.
Гуманітарна ситуація в грузинському пункті пропуску "Даріалі" на кордоні з РФ перебуває на постійному контролі МЗС України. В ніч з 6 на 7 серпня представник Посольства України в Грузії прибув на російсько-грузинський кордон, де зустрівся з нашими співвітчизниками, які перебувають у пункті пропуску внаслідок дій російської федерації
Повідомляється, що дипломат поінформував про заходи, які здійснює МЗС України та Посольство України в Грузії задля захисту їхніх прав та законних інтересів.
7 серпня трьом громадянам було надано медичну допомогу, а також оформлено відповідні медичні протоколи. З грузинською стороною досягнуто домовленості щодо подальшого забезпечення екстреної медичної допомоги нашим громадянам у разі необхідності.
8 серпня представник депортованих громадян України, з яким наші дипломати підтримують постійну комунікацію, інформував Посольство України в Грузії про припинення голодування наших співвітчизників, оголошеного 5 серпня. Він також висловив вдячність дипустанові за зусилля задля вирішення гуманітарної кризи, штучно створеної російською стороною
Заначається, що МЗС із залученням посольств України в Грузії та Республіці Молдова, а також у співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями, продовжує працювати над поверненням громадян України на Батьківщину.
Триває активна взаємодія української сторони з офіційними представниками влади Грузії та Молдови задля якнайшвидшого розблокування транзитного шляху, вирішення всіх логістичних та організаційних перешкод. Нагадуємо, що за попередній місяць вдалося організувати виїзд з пункту пропуску "Даріалі" 44 громадян України. Працюємо над тим, щоб якнайшвидше уможливити транзит решти наших людей
Водночас, МЗС поновлює заклик до російської сторони, озвучений міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, відправляти депортованих українських громадян безпосередньо на кордон України з рф чи білоруссю. Україна готова їх зустрічати.
Доповнення
МЗС повідомляло, що росія активізувала депортацію громадян України через кордон із Грузією, що призвело до погіршення гуманітарної ситуації в грузинському пункті пропуску "Даріалі". Це може свідчити про цілеспрямовану російську операцію.
Раніше повідомлялося, що на прикордонному пункті "Даріалі" між росією та Грузією кількість українців, які оголосили голодування, зросла до 15.