Українці, які застрягли на кордоні рф з Грузією, припинили голодування - МЗС

Українці, які застрягли на грузинському пункті пропуску "Даріалі"на кордоні з росією, припинили голодування. Про це УНН повідомляє з посиланням на МЗС України.

Гуманітарна ситуація в грузинському пункті пропуску "Даріалі" на кордоні з РФ перебуває на постійному контролі МЗС України. В ніч з 6 на 7 серпня представник Посольства України в Грузії прибув на російсько-грузинський кордон, де зустрівся з нашими співвітчизниками, які перебувають у пункті пропуску внаслідок дій російської федерації