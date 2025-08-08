Украинцы, застрявшие на границе рф с Грузией, прекратили голодовку - МИД

Украинцы, застрявшие на грузинском пункте пропуска "Дарьяли" на границе с россией, прекратили голодовку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Украины.

Гуманитарная ситуация на грузинском пункте пропуска "Дарьяли" на границе с рф находится на постоянном контроле МИД Украины. В ночь с 6 на 7 августа представитель Посольства Украины в Грузии прибыл на российско-грузинскую границу, где встретился с нашими соотечественниками, находящимися в пункте пропуска вследствие действий российской федерации - информирует МИД.

Сообщается, что дипломат проинформировал о мерах, которые осуществляет МИД Украины и Посольство Украины в Грузии для защиты их прав и законных интересов.

7 августа трем гражданам была оказана медицинская помощь, а также оформлены соответствующие медицинские протоколы. С грузинской стороной достигнута договоренность о дальнейшем обеспечении экстренной медицинской помощи нашим гражданам в случае необходимости.

8 августа представитель депортированных граждан Украины, с которым наши дипломаты поддерживают постоянную коммуникацию, информировал Посольство Украины в Грузии о прекращении голодовки наших соотечественников, объявленной 5 августа. Он также выразил благодарность дипучреждению за усилия по разрешению гуманитарного кризиса, искусственно созданного российской стороной - сообщает МИД.

Отмечается, что МИД с привлечением посольств Украины в Грузии и Республике Молдова, а также в сотрудничестве с международными гуманитарными организациями, продолжает работать над возвращением граждан Украины на Родину.

Продолжается активное взаимодействие украинской стороны с официальными представителями властей Грузии и Молдовы для скорейшего разблокирования транзитного пути, решения всех логистических и организационных препятствий. Напоминаем, что за предыдущий месяц удалось организовать выезд из пункта пропуска "Дарьяли" 44 граждан Украины. Работаем над тем, чтобы как можно скорее сделать возможным транзит остальных наших людей - говорится в сообщении.

В то же время, МИД возобновляет призыв к российской стороне, озвученный министром иностранных дел Андреем Сибигой, отправлять депортированных украинских граждан непосредственно на границу Украины с рф или беларусью. Украина готова их встречать.

Дополнение

МИД сообщал, что россия активизировала депортацию граждан Украины через границу с Грузией, что привело к ухудшению гуманитарной ситуации на грузинском пункте пропуска "Дарьяли". Это может свидетельствовать о целенаправленной российской операции.

Ранее сообщалось, что на пограничном пункте "Дарьяли" между россией и Грузией количество украинцев, объявивших голодовку, возросло до 15.