Український перехоплювач P1-Sun привернув увагу багатьох країн світу на авіасалоні в ОАЕ
Київ • УНН
Український виробник безпілотних систем SkyFall представив модульний перехоплювач P1-Sun на авіасалоні в Дубаї. Цей FPV-перехоплювач, розроблений для знищення російських крилатих ракет, зацікавив делегації США, Франції та Великої Британії.
Передає УНН із посиланням на Вloomberg.
Деталі
Український виробник військового безпілотника Shrike FPV, компанія SkyFall, продемонструвала свій новий перехоплювач за межами своєї країни на авіасалоні в Дубаї.
Перехоплювач P1-Sun має модульну конструкцію з 3D-друкованим корпусом, компанія виробляє тисячі на місяць. FPV розшифровується як "вид від першої особи", що означає, що оператор дрона бачить через камери, встановлені на пристрої
Початкова максимальна швидкість P1-Sun у 300 кілометрів на годину була збільшена на 50%. FPV-перехоплювач може літати на максимальній висоті 5000 метрів. Перехоплювачі були розроблені за участю військ передової для знищення російських крилатих ракет "Герань-2".
Українські оборонні компанії мають хороші можливості зрештою продавати свою продукцію країнам, які прагнуть посилити свої арсенали,
Авіасалон у Дубаях відвідали офіційні делегації з США, Латвії, Естонії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Німеччини, Франції та Великої Британії. Про це Вloomberg підтвердив представник, який попросив не називати його імені через занепокоєння компанії щодо безпеки співробітників.
"Армії країн Перської затоки можуть звернутися до України за боєприпасами/FPV, які блокують простір, оскільки вони шукають дешевші, але точні варіанти ударів", — сказав Келлі Гріко, старший науковий співробітник аналітичного центру Stimson Center у Вашингтоні. "Тактичні ISR та дрони малої дальності розвідки можуть бути привабливими варіантами для захисту кордонів, захисту трубопроводів та оборони баз".
Нагадаємо
Українські дрони довели ефективність у війні, знищуючи техніку ворога. Розробки БПЛА підвищують обороноздатність країни та зменшують залежність від імпорту.
