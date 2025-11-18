Український перехоплювач P1-Sun привернув увагу багатьох країн світу на авіасалоні в ОАЕ

$42.070.02
48.790.20
ukenru
Ексклюзив
14:29 • 9884 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 23697 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 15979 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 19394 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 23600 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 24274 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 30839 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24835 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58805 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50615 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2м/с
78%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo18 листопада, 07:46 • 22714 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 18 листопада, 08:57 • 21669 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 26804 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 24122 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 11714 перегляди
Публікації
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 11898 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 23727 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 85321 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 115623 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 106726 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Педро Санчес
Олена Сосєдка
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Іспанія
Китай
Реклама
УНН Lite
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"16:06 • 364 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto16:02 • 622 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 8222 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 24256 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 26932 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Опалення
Шахед-136

Український перехоплювач P1-Sun привернув увагу багатьох країн світу на авіасалоні в ОАЕ

Київ • УНН

 • 594 перегляди

Український виробник безпілотних систем SkyFall представив модульний перехоплювач P1-Sun на авіасалоні в Дубаї. Цей FPV-перехоплювач, розроблений для знищення російських крилатих ракет, зацікавив делегації США, Франції та Великої Британії.

Український перехоплювач P1-Sun привернув увагу багатьох країн світу на авіасалоні в ОАЕ

SkyFall, український виробники безпілотних систем, продемонстрував новий модульний перехоплювач P1-Sun на авіасалоні в Дубаї, переда делегаціями таких країн, як США, Франція та Велика Британія.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Український виробник військового безпілотника Shrike FPV, компанія SkyFall,  продемонструвала свій новий перехоплювач за межами своєї країни на авіасалоні в Дубаї. 

Перехоплювач P1-Sun має модульну конструкцію з 3D-друкованим корпусом, компанія виробляє тисячі на місяць. FPV розшифровується як "вид від першої особи", що означає, що оператор дрона бачить через камери, встановлені на пристрої

Початкова максимальна швидкість P1-Sun у 300 кілометрів на годину була збільшена на 50%. FPV-перехоплювач може літати на максимальній висоті 5000 метрів. Перехоплювачі були розроблені за участю військ передової для знищення російських крилатих ракет "Герань-2".

Українські оборонні компанії мають хороші можливості зрештою продавати свою продукцію країнам, які прагнуть посилити свої арсенали, 

- пише Вloomberg із посиланням на аналітиків.

Авіасалон у Дубаях відвідали офіційні делегації з США, Латвії, Естонії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Німеччини, Франції та Великої Британії. Про це Вloomberg підтвердив представник, який попросив не називати його імені через занепокоєння компанії щодо безпеки співробітників.

"Армії країн Перської затоки можуть звернутися до України за боєприпасами/FPV, які блокують простір, оскільки вони шукають дешевші, але точні варіанти ударів", — сказав Келлі Гріко, старший науковий співробітник аналітичного центру Stimson Center у Вашингтоні. "Тактичні ISR та дрони малої дальності розвідки можуть бути привабливими варіантами для захисту кордонів, захисту трубопроводів та оборони баз".

Нагадаємо

Українські дрони довели ефективність у війні, знищуючи техніку ворога. Розробки БПЛА підвищують обороноздатність країни та зменшують залежність від імпорту.

Спроба просунути свою зброю: рф показала на виставці в Дубаї копію ізраїльського дрона та систему ППО17.11.25, 16:23 • 10170 переглядiв

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Bloomberg
Латвія
Вашингтон
Шахед-136
Франція
Велика Британія
Німеччина
Об'єднані Арабські Емірати
Сполучені Штати Америки
Естонія