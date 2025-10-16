$41.760.01
19:40
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
17:21
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
15:34
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
15:13
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
16 жовтня, 12:39
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto
16 жовтня, 07:27
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування
16 жовтня, 07:09
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo
15 жовтня, 11:45
Український морський коридор перевіз 150 мільйонів тонн вантажів попри війну – Мінрозвитку

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Український морський коридор перевіз понад 150 мільйонів тонн вантажів, включаючи 90 мільйонів тонн зерна до 55 країн. Понад 6 тисяч суден забезпечили експорт, а в портах облаштовують укриття та модернізують логістичні вузли.

Український морський коридор перевіз 150 мільйонів тонн вантажів попри війну – Мінрозвитку

Українські порти продовжують стабільно працювати навіть у складних умовах війни. Через морський коридор вже пройшло понад 150 мільйонів тонн вантажів, серед яких 90 мільйонів тонн зерна, відправленого до 55 країн світу. Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України та Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, пише УНН.

Деталі

За його словами, понад 6 тисяч суден забезпечили експорт та підтримку економіки держави. 

Український морський коридор продовжує стабільно функціонувати, навіть під час війни, і відіграє ключову роль для нашої економіки 

– зазначив Кулеба.

Під час наради в Одесі обговорили стан укриттів у портах, захист працівників, посилення енергетичної стійкості та модернізацію логістичних вузлів. 

Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку13.10.25, 15:37 • 13864 перегляди

Уже діють 30 стаціонарних укриттів і 21 мобільна захисна споруда, а до кінця року планується облаштувати ще 28 сховищ. Додатково портові оператори та приватні компанії спорудили власні укриття для безпеки працівників.

В рамках робочої поїздки Олексій Кулеба оглянув транспортні розв’язки, де тривають ремонтні роботи. Після завершення робіт пропускна спроможність вантажного транспорту зросте більш ніж на 20%, що дозволить скоротити черги, підвищити ефективність логістики та забезпечити стабільність експорту.

В Україні з 1 листопада запустять нову систему дозволів на міжнародні перевезення вантажів - Мінрозвитку09.10.25, 14:44 • 12481 перегляд

Степан Гафтко

Економіка
Війна в Україні
Електроенергія
Україна
Одеса