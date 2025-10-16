Український морський коридор перевіз 150 мільйонів тонн вантажів попри війну – Мінрозвитку
Київ • УНН
Український морський коридор перевіз понад 150 мільйонів тонн вантажів, включаючи 90 мільйонів тонн зерна до 55 країн. Понад 6 тисяч суден забезпечили експорт, а в портах облаштовують укриття та модернізують логістичні вузли.
Українські порти продовжують стабільно працювати навіть у складних умовах війни. Через морський коридор вже пройшло понад 150 мільйонів тонн вантажів, серед яких 90 мільйонів тонн зерна, відправленого до 55 країн світу. Про це повідомив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України та Міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба, пише УНН.
Деталі
За його словами, понад 6 тисяч суден забезпечили експорт та підтримку економіки держави.
Український морський коридор продовжує стабільно функціонувати, навіть під час війни, і відіграє ключову роль для нашої економіки
Під час наради в Одесі обговорили стан укриттів у портах, захист працівників, посилення енергетичної стійкості та модернізацію логістичних вузлів.
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку13.10.25, 15:37 • 13864 перегляди
Уже діють 30 стаціонарних укриттів і 21 мобільна захисна споруда, а до кінця року планується облаштувати ще 28 сховищ. Додатково портові оператори та приватні компанії спорудили власні укриття для безпеки працівників.
В рамках робочої поїздки Олексій Кулеба оглянув транспортні розв’язки, де тривають ремонтні роботи. Після завершення робіт пропускна спроможність вантажного транспорту зросте більш ніж на 20%, що дозволить скоротити черги, підвищити ефективність логістики та забезпечити стабільність експорту.
В Україні з 1 листопада запустять нову систему дозволів на міжнародні перевезення вантажів - Мінрозвитку09.10.25, 14:44 • 12481 перегляд