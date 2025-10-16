Украинский морской коридор перевез 150 миллионов тонн грузов, несмотря на войну – Минразвития

$41.760.01
48.530.29
19:40 • 1512 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
17:21 • 5962 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
15:34 • 14423 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
15:13 • 22092 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 32956 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 33154 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 43049 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 68813 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 22938 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 38890 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
Популярные новости
Среди приоритетов - более широкая база и диверсификация: в Индии ответили Трампу на тему нефти из РФ16 октября, 10:47 • 9340 просмотра
По всей Украине новые разоблачения «схем уклонистов»: 20 организаторов задержаны, среди них – врачи и чиновники16 октября, 11:22 • 8246 просмотра
От тепла до мокрого снега: Украина столкнется с резкой сменой погоды 17-19 октября16 октября, 12:25 • 4138 просмотра
Украинское общество должно готовиться к тому, что мирной жизни в ближайшие годы вряд ли будет - Буданов14:18 • 12304 просмотра
"Никто в Украине этого не делал": Кравченко раскрыл масштаб закрытия уголовных производств в отношении бизнеса15:32 • 12161 просмотра
публикации
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 32932 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 68801 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 40413 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 61338 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 73547 просмотра
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 35395 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 83977 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 61575 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 63590 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 68409 просмотра
Украинский морской коридор перевез 150 миллионов тонн грузов, несмотря на войну – Минразвития

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Украинский морской коридор перевез более 150 миллионов тонн грузов, включая 90 миллионов тонн зерна в 55 стран. Более 6 тысяч судов обеспечили экспорт, а в портах обустраивают укрытия и модернизируют логистические узлы.

Украинский морской коридор перевез 150 миллионов тонн грузов, несмотря на войну – Минразвития

Украинские порты продолжают стабильно работать даже в сложных условиях войны. Через морской коридор уже прошло более 150 миллионов тонн грузов, среди которых 90 миллионов тонн зерна, отправленного в 55 стран мира. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

Подробности

По его словам, более 6 тысяч судов обеспечили экспорт и поддержку экономики государства. 

Украинский морской коридор продолжает стабильно функционировать, даже во время войны, и играет ключевую роль для нашей экономики 

– отметил Кулеба.

Во время совещания в Одессе обсудили состояние укрытий в портах, защиту работников, усиление энергетической устойчивости и модернизацию логистических узлов. 

Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития13.10.25, 15:37 • 13864 просмотра

Уже действуют 30 стационарных укрытий и 21 мобильное защитное сооружение, а до конца года планируется обустроить еще 28 хранилищ. Дополнительно портовые операторы и частные компании соорудили собственные укрытия для безопасности работников.

В рамках рабочей поездки Алексей Кулеба осмотрел транспортные развязки, где продолжаются ремонтные работы. После завершения работ пропускная способность грузового транспорта возрастет более чем на 20%, что позволит сократить очереди, повысить эффективность логистики и обеспечить стабильность экспорта.

В Украине с 1 ноября запустят новую систему разрешений на международные перевозки грузов - Минразвития09.10.25, 14:44 • 12481 просмотр

Степан Гафтко

Экономика
Война в Украине
Электроэнергия
Украина
Одесса