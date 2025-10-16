Украинский морской коридор перевез 150 миллионов тонн грузов, несмотря на войну – Минразвития
Киев • УНН
Украинский морской коридор перевез более 150 миллионов тонн грузов, включая 90 миллионов тонн зерна в 55 стран. Более 6 тысяч судов обеспечили экспорт, а в портах обустраивают укрытия и модернизируют логистические узлы.
Украинские порты продолжают стабильно работать даже в сложных условиях войны. Через морской коридор уже прошло более 150 миллионов тонн грузов, среди которых 90 миллионов тонн зерна, отправленного в 55 стран мира. Об этом сообщил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины и Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.
Подробности
По его словам, более 6 тысяч судов обеспечили экспорт и поддержку экономики государства.
Украинский морской коридор продолжает стабильно функционировать, даже во время войны, и играет ключевую роль для нашей экономики
Во время совещания в Одессе обсудили состояние укрытий в портах, защиту работников, усиление энергетической устойчивости и модернизацию логистических узлов.
Уже действуют 30 стационарных укрытий и 21 мобильное защитное сооружение, а до конца года планируется обустроить еще 28 хранилищ. Дополнительно портовые операторы и частные компании соорудили собственные укрытия для безопасности работников.
В рамках рабочей поездки Алексей Кулеба осмотрел транспортные развязки, где продолжаются ремонтные работы. После завершения работ пропускная способность грузового транспорта возрастет более чем на 20%, что позволит сократить очереди, повысить эффективность логистики и обеспечить стабильность экспорта.
