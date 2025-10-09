В Украине с 1 ноября запустят новую систему разрешений на международные перевозки грузов - Минразвития

6–7 октября 2025 года состоялось заседание Группы по автомобильному транспорту Европейской конференции министров транспорта, посвященное запуску новой цифровой системы электронных разрешений ЕКМТ. Украина приняла активное участие в подготовке к внедрению системы и заняла первое место среди стран по количеству тестовых операций. Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий Украины, пишет УНН.

Подробности

Участники заседания, среди которых представители более 40 государств, обсудили технические и организационные аспекты перехода на цифровые разрешения ЕКМТ для международных грузовых перевозок. Украину на встрече представляли руководитель Управления международных автомобильных перевозок Минразвития Екатерина Онищенко и заместитель председателя Укртрансбезопасности по вопросам цифрового развития Валерий Кулик-Куличенко.

Важно, уже с 1 ноября 2025 года для автомобильных перевозчиков станет доступна для наполнения информации основная система. Именно этой системой будут пользоваться автомобильные перевозчики, выполняющие перевозки по разрешениям ЕКМТ – сообщило Минразвития.

Новый цифровой формат должен упростить оформление рейсов, уменьшить количество ошибок и ускорить контроль во время проверок на границах.

В ходе заседания было согласовано введение трехмесячного "толерантного периода" для контролирующих органов всех стран, чтобы избежать штрафов за технические или несистемные ошибки на первых этапах использования системы. Секретариат Международного транспортного форума подготовит совместные рекомендации для всех государств-участников, которые помогут унифицировать процедуры и облегчить работу перевозчиков.

Украина также выступила за интеграцию API-обмена данными между Единым комплексом информационных систем Укртрансбезопасности и платформой ЕКМТ, что обеспечит оперативный обмен информацией и уменьшит бюрократию. Хотя решение еще не внедрено, Киев стал одной из немногих стран, поддержавших эту инициативу.

По итогам встречи отмечено, что Украина возглавила рейтинг активности среди всех государств, тестирующих цифровую систему.

В Укртрансбезопасности призвали перевозчиков, которые еще не получили доступа к тестовой среде, подать заявку как можно скорее, ведь с 1 января 2026 года тестовая версия будет закрыта, а все данные должны быть перенесены в основную систему.

Отдельно были разъяснены ключевые практические правила пользования новой платформой – от возможности редактирования данных поездки до требований внесения записей в день загрузки. Система позволит фиксировать все этапы перевозки и облегчит контроль за выполнением международных перевозок в соответствии с квотами ЕКМТ.

