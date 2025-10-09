$41.400.09
Эксклюзив
11:29 • 4012 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40 • 17307 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10 • 21996 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36 • 15777 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
08:06 • 16326 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
07:35 • 25941 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
07:20 • 15486 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15348 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 16681 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
8 октября, 19:17 • 26605 просмотра
С какими странами Украина планирует ввести множественное гражданство: правительство определило критерии
В Украине с 1 ноября запустят новую систему разрешений на международные перевозки грузов - Минразвития

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Украина с 1 ноября 2025 года вводит новую цифровую систему электронных разрешений ЕКМТ для международных грузовых перевозок. Страна заняла первое место по количеству тестовых операций и активно готовилась к внедрению системы.

В Украине с 1 ноября запустят новую систему разрешений на международные перевозки грузов - Минразвития

6–7 октября 2025 года состоялось заседание Группы по автомобильному транспорту Европейской конференции министров транспорта, посвященное запуску новой цифровой системы электронных разрешений ЕКМТ. Украина приняла активное участие в подготовке к внедрению системы и заняла первое место среди стран по количеству тестовых операций. Об этом сообщается на сайте Министерства развития общин и территорий Украины, пишет УНН.

Подробности

Участники заседания, среди которых представители более 40 государств, обсудили технические и организационные аспекты перехода на цифровые разрешения ЕКМТ для международных грузовых перевозок. Украину на встрече представляли руководитель Управления международных автомобильных перевозок Минразвития Екатерина Онищенко и заместитель председателя Укртрансбезопасности по вопросам цифрового развития Валерий Кулик-Куличенко.

Важно, уже с 1 ноября 2025 года для автомобильных перевозчиков станет доступна для наполнения информации основная система. Именно этой системой будут пользоваться автомобильные перевозчики, выполняющие перевозки по разрешениям ЕКМТ 

– сообщило Минразвития.

Новый цифровой формат должен упростить оформление рейсов, уменьшить количество ошибок и ускорить контроль во время проверок на границах.

В ходе заседания было согласовано введение трехмесячного "толерантного периода" для контролирующих органов всех стран, чтобы избежать штрафов за технические или несистемные ошибки на первых этапах использования системы. Секретариат Международного транспортного форума подготовит совместные рекомендации для всех государств-участников, которые помогут унифицировать процедуры и облегчить работу перевозчиков.

Что будет с логистикой и перевозками в Украине зимой: Зеленский озвучил прогноз09.10.25, 12:56 • 1470 просмотров

Украина также выступила за интеграцию API-обмена данными между Единым комплексом информационных систем Укртрансбезопасности и платформой ЕКМТ, что обеспечит оперативный обмен информацией и уменьшит бюрократию. Хотя решение еще не внедрено, Киев стал одной из немногих стран, поддержавших эту инициативу.

По итогам встречи отмечено, что Украина возглавила рейтинг активности среди всех государств, тестирующих цифровую систему. 

Для грузовых перевозок по железной дороге есть изменения: о чем идет речь20.06.25, 13:55 • 2033 просмотра

В Укртрансбезопасности призвали перевозчиков, которые еще не получили доступа к тестовой среде, подать заявку как можно скорее, ведь с 1 января 2026 года тестовая версия будет закрыта, а все данные должны быть перенесены в основную систему.

Отдельно были разъяснены ключевые практические правила пользования новой платформой – от возможности редактирования данных поездки до требований внесения записей в день загрузки. Система позволит фиксировать все этапы перевозки и облегчит контроль за выполнением международных перевозок в соответствии с квотами ЕКМТ.

Украина получила дополнительные квоты для перевозчиков от Азербайджана и Боснии и Герцеговины18.09.25, 03:36 • 3825 просмотров

Степан Гафтко

