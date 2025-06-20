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Для грузовых перевозок по железной дороге есть изменения: о чем идет речь

Киев • УНН

 • 318 просмотра

В Украине инновагоны снова смогут курсировать, Укрзализныця утвердила процедуру определения их технически совместимыми с инфраструктурой. Владельцам предоставлено 30 дней для заключения соответствующих соглашений.

Для грузовых перевозок по железной дороге есть изменения: о чем идет речь

Иностранные грузовые вагоны снова смогут курсировать по территории Украины, для этого владельцам нужно заключить соответствующий договор, сообщили в Минразвития в пятницу, пишет УНН.

Укрзализныця утвердила процедуру определения иностранных грузовых вагонов технически совместимыми с инфраструктурой железных дорог Украины. Это решение позволяет упорядочить вопрос курсирования вагонов нерезидентов по территории Украины

- сообщили в министерстве.

Как указано, утверждена типовая форма договора об организации курсирования иностранных грузовых вагонов по территории Украины. Одновременно отменяются действующие на сегодня конвенционные ограничения на их курсирование.

"Владельцы иновагонов будут иметь 30 дней с момента публикации договора, чтобы заключить соответствующие соглашения с Укрзализныцей и предоставить необходимую техническую информацию для определения интероперабельности вагонов - для их дальнейшего использования во внутреннем железнодорожном сообщении", - сообщили в министерстве.

Дополнение

С 1 марта 2025 года в Украине действовала конвенция, которой было ограничено курсирование иностранных грузовых вагонов. Причиной этого стало прекращение действия соглашения о совместном использовании грузовых вагонов на пространстве бывшего СНГ и связанных с ним нормативных документов, что сделало невозможным дальнейшее применение вагонов приписки других государств на украинской инфраструктуре.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Украинские железные дороги
Украина
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