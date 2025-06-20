Для вантажних перевезень залізницею є зміни: про що йдеться

Іноземні вантажні вагони зможуть знову курсувати територією України, для цього власникам потрібно укласти відповідний договір, повідомили у Мінрозвитку у п'ятницю, пише УНН.

Укрзалізниця затвердила процедуру визначення іноземних вантажних вагонів технічно сумісними з інфраструктурою залізниць України. Це рішення дозволяє впорядкувати питання курсування вагонів нерезидентів територією України - повідомили у міністерстві.

Як вказано, затверджено типову форму договору про організацію курсування іноземних вантажних вагонів територією України. Водночас скасовуються чинні на сьогодні конвенційні обмеження на їх курсування.

"Власники іновагонів матимуть 30 днів із моменту публікації договору, аби укласти відповідні угоди з Укрзалізницею та надати необхідну технічну інформацію для визначення інтероперабельності вагонів - для їх подальшого використання у внутрішньому залізничному сполученні", - повідомили у міністерстві.

Доповнення

З 1 березня 2025 року в Україні діяла конвенція, якою було обмежено курсування іноземних вантажних вагонів. Причиною цього стало припинення чинності угоди про спільне використання вантажних вагонів на просторі колишнього СНД та пов’язаних із нею нормативних документів, що унеможливило подальше застосування вагонів приписки інших держав на українській інфраструктурі.