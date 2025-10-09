$41.400.09
В Україні з 1 листопада запустять нову систему дозволів на міжнародні перевезення вантажів - Мінрозвитку

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

Україна з 1 листопада 2025 року запроваджує нову цифрову систему електронних дозволів ЄКМТ для міжнародних вантажних перевезень. Країна посіла перше місце за кількістю тестових операцій та активно готувалася до впровадження системи.

6–7 жовтня 2025 року відбулося засідання Групи з автомобільного транспорту Європейської конференції міністрів транспорту, присвячене запуску нової цифрової системи електронних дозволів ЄКМТ. Україна взяла активну участь у підготовці до впровадження системи та посіла перше місце серед країн за кількістю тестових операцій. Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій України, пише УНН.

Деталі

Учасники засідання, серед яких представники понад 40 держав, обговорили технічні та організаційні аспекти переходу на цифрові дозволи ЄКМТ для міжнародних вантажних перевезень. Україну на зустрічі представляли керівниця Управління міжнародних автомобільних перевезень Мінрозвитку Катерина Онищенко та заступник голови Укртрансбезпеки з питань цифрового розвитку Валерій Кулик-Куличенко.

Важливо, вже з 1 листопада 2025 року для автомобільних перевізників стане доступна для наповнення інформації основна система. Саме цією системою будуть користуватись автомобільні перевізники, що виконують перевезення за дозволами ЄКМТ 

– повідомило Мінрозвитку.

Новий цифровий формат має спростити оформлення рейсів, зменшити кількість помилок і пришвидшити контроль під час перевірок на кордонах.

Під час засідання було погоджено запровадження тримісячного "толерантного періоду" для контролюючих органів усіх країн, щоб уникнути штрафів за технічні чи несистемні помилки під час перших етапів використання системи. Секретаріат Міжнародного транспортного форуму підготує спільні рекомендації для всіх держав-учасниць, які допоможуть уніфікувати процедури та полегшити роботу перевізників.

Що буде з логістикою і перевезеннями в Україні взимку: Зеленський озвучив прогноз09.10.25, 12:56 • 1566 переглядiв

Україна також виступила за інтеграцію API-обміну даними між Єдиним комплексом інформаційних систем Укртрансбезпеки та платформою ЄКМТ, що забезпечить оперативний обмін інформацією та зменшить бюрократію. Хоча рішення ще не впроваджено, Київ став однією з небагатьох країн, які підтримали цю ініціативу.

За підсумками зустрічі зазначено, що Україна очолила рейтинг активності серед усіх держав, які тестують цифрову систему. 

Для вантажних перевезень залізницею є зміни: про що йдеться20.06.25, 13:55 • 2033 перегляди

В Укртрансбезпеці закликали перевізників, які ще не отримали доступу до тестового середовища, подати заявку якнайшвидше, адже з 1 січня 2026 року тестова версія буде закрита, а всі дані мають бути перенесені в основну систему.

Окремо було роз’яснено ключові практичні правила користування новою платформою – від можливості редагування даних поїздки до вимог внесення записів у день завантаження. Система дозволить фіксувати всі етапи перевезення та полегшить контроль за виконанням міжнародних перевезень відповідно до квот ЄКМТ.

Україна отримала додаткові квоти для перевізників від Азербайджану та Боснії і Герцеговини18.09.25, 03:36 • 3825 переглядiв

Степан Гафтко

