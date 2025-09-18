Україна отримала додаткові квоти для перевізників від Азербайджану та Боснії і Герцеговини
Київ • УНН
Україна отримала 100 додаткових дозволів на перевезення вантажів від Азербайджану та 300 від Боснії і Герцеговини. Ці дозволи дозволять перевізникам виконувати більше рейсів та розширювати бізнес.
Україна отримала нові дозволи для перевізників від Азербайджану та Боснії і Герцеговини. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, інформує УНН.
Деталі
За його словами, Україна отримала 100 дозволів на перевезення вантажів з і до третіх країн від Азербайджану, а це плюс 20% до основної квоти.
Боснія і Герцеговина: +300 дозволів на двосторонні, транзитні та перевезення з/до третіх країн (це +100% до основної квоти)
Він підкреслив, що ці дозволи допоможуть перевізникам виконувати більше рейсів, будувати стабільні логістичні маршрути та розширювати бізнес.
Ми продовжуємо системно працювати над розширенням можливостей для українських перевізників. Додаткові квоти – це ще один крок до стабільної логістики, розвитку бізнесу та зміцнення міжнародної співпраці
Він учтонив, що бланки дозволів зараз перебувають у процесі передачі й невдовзі стануть доступними для замовлення в компанії Укртрансбезпека.
"Паралельно активно працюємо над тим, щоб українські перевізники і надалі могли стабільно виконувати перевезення до країн Європейського Союзу", - додав урядовець.
Нагадаємо
Україна та Молдова продовжили дію "транспортного безвізу" до кінця 2027 року. Це рішення скасовує квоти та дозволи на вантажні перевезення для двосторонніх та транзитних маршрутів.
