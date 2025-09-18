$41.180.06
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 15130 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 17489 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 17896 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
17 вересня, 12:33 • 23874 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 35458 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 33773 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 39788 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 39131 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 107083 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Меню
Україна отримала додаткові квоти для перевізників від Азербайджану та Боснії і Герцеговини

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Україна отримала 100 додаткових дозволів на перевезення вантажів від Азербайджану та 300 від Боснії і Герцеговини. Ці дозволи дозволять перевізникам виконувати більше рейсів та розширювати бізнес.

Україна отримала додаткові квоти для перевізників від Азербайджану та Боснії і Герцеговини

Україна отримала нові дозволи для перевізників від Азербайджану та Боснії і Герцеговини. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Україна отримала 100 дозволів на перевезення вантажів з і до третіх країн від Азербайджану, а це плюс 20% до основної квоти.

Боснія і Герцеговина: +300 дозволів на двосторонні, транзитні та перевезення з/до третіх країн (це +100% до основної квоти)

- уточнив чиновник.

Він підкреслив, що ці дозволи допоможуть перевізникам виконувати більше рейсів, будувати стабільні логістичні маршрути та розширювати бізнес.

Ми продовжуємо системно працювати над розширенням можливостей для українських перевізників. Додаткові квоти – це ще один крок до стабільної логістики, розвитку бізнесу та зміцнення міжнародної співпраці

- вказав Деркач.

Він учтонив, що бланки дозволів зараз перебувають у процесі передачі й невдовзі стануть доступними для замовлення в компанії Укртрансбезпека.

"Паралельно активно працюємо над тим, щоб українські перевізники і надалі могли стабільно виконувати перевезення до країн Європейського Союзу", - додав урядовець.

Нагадаємо

Україна та Молдова продовжили дію "транспортного безвізу" до кінця 2027 року. Це рішення скасовує квоти та дозволи на вантажні перевезення для двосторонніх та транзитних маршрутів.

Для вантажних перевезень залізницею є зміни: про що йдеться20.06.25, 13:55 • 2008 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаАвто
Боснія і Герцеговина
Азербайджан
Україна