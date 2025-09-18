Украина получила дополнительные квоты для перевозчиков от Азербайджана и Боснии и Герцеговины
Украина получила 100 дополнительных разрешений на перевозку грузов от Азербайджана и 300 от Боснии и Герцеговины. Эти разрешения позволят перевозчикам выполнять больше рейсов и расширять бизнес.
Украина получила новые разрешения для перевозчиков от Азербайджана и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач, информирует УНН.
По его словам, Украина получила 100 разрешений на перевозку грузов из и в третьи страны от Азербайджана, а это плюс 20% к основной квоте.
Босния и Герцеговина: +300 разрешений на двусторонние, транзитные и перевозки из/в третьи страны (это +100% к основной квоте)
Он подчеркнул, что эти разрешения помогут перевозчикам выполнять больше рейсов, строить стабильные логистические маршруты и расширять бизнес.
Мы продолжаем системно работать над расширением возможностей для украинских перевозчиков. Дополнительные квоты – это еще один шаг к стабильной логистике, развитию бизнеса и укреплению международного сотрудничества
Он уточнил, что бланки разрешений сейчас находятся в процессе передачи и вскоре станут доступными для заказа в компании Укртрансбезопасность.
"Параллельно активно работаем над тем, чтобы украинские перевозчики и в дальнейшем могли стабильно выполнять перевозки в страны Европейского Союза", - добавил чиновник.
Украина и Молдова продлили действие "транспортного безвиза" до конца 2027 года. Это решение отменяет квоты и разрешения на грузовые перевозки для двусторонних и транзитных маршрутов.
