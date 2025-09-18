$41.180.06
17 сентября, 19:21 • 10747 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 16280 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 18068 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 18447 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 24335 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 35635 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 39890 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 39205 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 107388 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 124243 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Украина получила дополнительные квоты для перевозчиков от Азербайджана и Боснии и Герцеговины

Киев • УНН

 • 340 просмотра

Украина получила 100 дополнительных разрешений на перевозку грузов от Азербайджана и 300 от Боснии и Герцеговины. Эти разрешения позволят перевозчикам выполнять больше рейсов и расширять бизнес.

Украина получила дополнительные квоты для перевозчиков от Азербайджана и Боснии и Герцеговины

Украина получила новые разрешения для перевозчиков от Азербайджана и Боснии и Герцеговины. Об этом сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач, информирует УНН.

Подробности

По его словам, Украина получила 100 разрешений на перевозку грузов из и в третьи страны от Азербайджана, а это плюс 20% к основной квоте.

Босния и Герцеговина: +300 разрешений на двусторонние, транзитные и перевозки из/в третьи страны (это +100% к основной квоте)

- уточнил чиновник.

Он подчеркнул, что эти разрешения помогут перевозчикам выполнять больше рейсов, строить стабильные логистические маршруты и расширять бизнес.

Мы продолжаем системно работать над расширением возможностей для украинских перевозчиков. Дополнительные квоты – это еще один шаг к стабильной логистике, развитию бизнеса и укреплению международного сотрудничества

- указал Деркач.

Он уточнил, что бланки разрешений сейчас находятся в процессе передачи и вскоре станут доступными для заказа в компании Укртрансбезопасность.

"Параллельно активно работаем над тем, чтобы украинские перевозчики и в дальнейшем могли стабильно выполнять перевозки в страны Европейского Союза", - добавил чиновник.

Напомним

Украина и Молдова продлили действие "транспортного безвиза" до конца 2027 года. Это решение отменяет квоты и разрешения на грузовые перевозки для двусторонних и транзитных маршрутов.

Для грузовых перевозок по железной дороге есть изменения: о чем идет речь

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаАвто
Босния и Герцеговина
Азербайджан
Украина