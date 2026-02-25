Українські родини з дітьми з інвалідністю отримають портативні зарядні станції
Київ • УНН
В Україні стартувала програма забезпечення портативними зарядними станціями родин з дітьми з інвалідністю підгрупи А. Вже розіслано 4 тисячі станцій, загалом закуплено 10 тисяч.
В Україні реалізують чергову програму підтримки родин з дітьми з інвалідністю підгрупи А. Йдеться про забезпечення портативними зарядними станціями орієнтовною ємністю 2 кВт·год. Про це повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко, передає УНН.
Уряд реалізує чергову програму підтримки — забезпечення портативними зарядними станціями родин з дітьми з інвалідністю підгрупи А. Загалом наразі закуплено 10 000 станцій орієнтовною ємністю 2 кВт·год. Перші 4 тисячі вже адресно розіслані через Укрпошту родинам таких діток. Решта буде доставлена найближчим часом
За попередньою інформацією, отримати станцію може один із батьків, опікун або законний представник дитини.
Умови отримання цієї підтримки, а також інформація про інші чинні програми енергетичної допомоги, їхні можливості та порядок подання заявок - за посиланням - https://energy.kmu.gov.ua/
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила закон №14303 про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю. Документ розширює коло осіб, які мають право на допомогу, зокрема працівників критичної інфраструктури, та подовжує термін її реалізації.