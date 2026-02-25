Українські родини з дітьми з інвалідністю отримають портативні зарядні станції

$43.260.03
Ексклюзив
13:55 • 9578 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 10786 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 12180 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 20505 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 09:16 • 19508 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 09:09 • 23582 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
25 лютого, 08:12 • 21508 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18827 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22918 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 29642 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол25 лютого, 07:00 • 19580 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico25 лютого, 09:26 • 20020 перегляди
Ціна питання - 60 тис. доларів. На Буковині затримали "швидку" з ухилянтамиPhoto10:09 • 6774 перегляди
На Балі розслідують можливе викрадення громадянина України Ігоря Комарова11:07 • 12677 перегляди
В Ірані студентські протести охопили понад 10 університетів і ширяться країною12:05 • 13043 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
13:55 • 9590 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Ексклюзив
12:01 • 20513 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 45935 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 55930 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 73557 перегляди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Йонас Гахр Сторе
Михайло Федоров
Борис Пісторіус
Україна
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Львів
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 18825 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 22486 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 24924 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 29097 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 37409 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
NASAMS

Українські родини з дітьми з інвалідністю отримають портативні зарядні станції

Київ • УНН

 • 432 перегляди

В Україні стартувала програма забезпечення портативними зарядними станціями родин з дітьми з інвалідністю підгрупи А. Вже розіслано 4 тисячі станцій, загалом закуплено 10 тисяч.

Українські родини з дітьми з інвалідністю отримають портативні зарядні станції

В Україні реалізують чергову програму підтримки родин з дітьми з інвалідністю підгрупи А. Йдеться про забезпечення портативними зарядними станціями орієнтовною ємністю 2 кВт·год. Про це повідомила  прем’єрка України Юлія Свириденко, передає УНН.

Уряд реалізує чергову програму підтримки — забезпечення портативними зарядними станціями родин з дітьми з інвалідністю підгрупи А. Загалом наразі закуплено 10 000 станцій орієнтовною ємністю 2 кВт·год. Перші 4 тисячі вже адресно розіслані через Укрпошту родинам таких діток. Решта буде доставлена найближчим часом 

- повідомила Свириденко.

За попередньою інформацією, отримати станцію може один із батьків, опікун або законний представник дитини.

Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" отримали жителі Києва та області: що у них01.02.26, 18:40 • 14083 перегляди

Умови отримання цієї підтримки, а також інформація про інші чинні програми енергетичної допомоги, їхні можливості та порядок подання заявок - за посиланням - https://energy.kmu.gov.ua/

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила закон №14303 про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю. Документ розширює коло осіб, які мають право на допомогу, зокрема працівників критичної інфраструктури, та подовжує термін її реалізації.

Алла Кіосак

Суспільство
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Верховна Рада України
Укрпошта
Україна