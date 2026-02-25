Украинские семьи с детьми с инвалидностью получат портативные зарядные станции
Киев • УНН
В Украине стартовала программа обеспечения портативными зарядными станциями семей с детьми с инвалидностью подгруппы А. Уже разослано 4 тысячи станций, всего закуплено 10 тысяч.
В Украине реализуется очередная программа поддержки семей с детьми с инвалидностью подгруппы А. Речь идет об обеспечении портативными зарядными станциями ориентировочной емкостью 2 кВт·ч. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Правительство реализует очередную программу поддержки — обеспечение портативными зарядными станциями семей с детьми с инвалидностью подгруппы А. Всего на данный момент закуплено 10 000 станций ориентировочной емкостью 2 кВт·ч. Первые 4 тысячи уже адресно разосланы через Укрпочту семьям таких детей. Остальные будут доставлены в ближайшее время.
По предварительной информации, получить станцию может один из родителей, опекун или законный представитель ребенка.
Условия получения этой поддержки, а также информация о других действующих программах энергетической помощи, их возможностях и порядке подачи заявок - по ссылке - https://energy.kmu.gov.ua/
Напомним
Верховная Рада приняла закон №14303 об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью. Документ расширяет круг лиц, имеющих право на помощь, в частности работников критической инфраструктуры, и продлевает срок ее реализации.