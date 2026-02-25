Рада затвердила виплату постраждалим через війну працівникам критичної інфраструктури
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила закон №14303 про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю. Документ розширює коло осіб, які мають право на допомогу, зокрема працівників критичної інфраструктури, та подовжує термін її реалізації.
Верховна Рада України прийняла закон №14303. Документ стосується виплат працівникам критичної інфраструктури за шкоду здоров'ю та життю через збройну агресію рф. Про це повідомляє Верховна Рада України, передає УНН.
Деталі
Верховна Рада України прийняла закон № 14303 про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, який передбачає:
- уточнення характеру обов’язків осіб, виконання яких
дає право на отримання одноразової грошової допомоги;
- розширення кола осіб, які мають право на таку допомогу, зокрема за рахунок працівників операторів критичної інфраструктури, їх філій і представництв, а також осіб, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури у зв’язку із виконанням посадових (службових, професійних, трудових) обов’язків;
- розширення переліку членів сімей загиблих (померлих)
осіб;
- запровадження механізму виплати різниці у разі
встановлення вищої групи інвалідності;
- подовження строку реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги на період дії воєнного стану та три роки після його припинення або скасування.
Мета документа - посилення соціального захисту людей, які постраждали внаслідок збройної агресії рф
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила закон №12094, що оновлює правила у сфері електронних комунікацій та наближає їх до стандартів ЄС. Документ підвищує якість мобільного інтернету та зв’язку, встановлює вимоги до швидкості та вдосконалює механізм національного роумінгу.