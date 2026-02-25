Рада затвердила виплату постраждалим через війну працівникам критичної інфраструктури

$43.260.03
50.970.04
ukenru
09:16 • 6798 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 11997 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 11940 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 11591 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 17983 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 25661 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 21484 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 19890 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 17041 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 16087 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.7м/с
90%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німеччина не бойкотуватиме відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів25 лютого, 01:19 • 11958 перегляди
Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН25 лютого, 02:32 • 12618 перегляди
Тактика "тисячі порізів": росіяни перейняли досвід Другої світової на війні проти України - France2425 лютого, 03:06 • 11404 перегляди
Україна отримала попередження адміністрації Трампа щодо ударів по Новоросійську - посол07:00 • 7640 перегляди
ЄС шукає шляхи обійти Орбана для надання Україні кредиту в 90 млрд євро - Politico09:26 • 6682 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 34970 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 45436 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 63037 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 80130 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 82565 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Віктор Орбан
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Пекін
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 12762 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 16543 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 18968 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 23866 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 32443 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Техніка
Опалення
Дипломатка
Соціальна мережа

Рада затвердила виплату постраждалим через війну працівникам критичної інфраструктури

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон №14303 про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров'ю. Документ розширює коло осіб, які мають право на допомогу, зокрема працівників критичної інфраструктури, та подовжує термін її реалізації.

Рада затвердила виплату постраждалим через війну працівникам критичної інфраструктури

Верховна Рада України прийняла закон №14303. Документ стосується виплат працівникам критичної інфраструктури за шкоду здоров'ю та життю через збройну агресію рф. Про це повідомляє Верховна Рада України, передає УНН.

Деталі

Верховна Рада України прийняла закон № 14303 про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, який передбачає:

  • уточнення характеру обов’язків осіб, виконання яких дає право на отримання одноразової грошової допомоги;
    • розширення кола осіб, які мають право на таку допомогу, зокрема за рахунок працівників операторів критичної інфраструктури, їх філій і представництв, а також осіб, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури у зв’язку із виконанням посадових (службових, професійних, трудових) обов’язків;
      • розширення переліку членів сімей загиблих (померлих) осіб;
        • запровадження механізму виплати різниці у разі встановлення вищої групи інвалідності;
          • подовження строку реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги на період дії воєнного стану та три роки після його припинення або скасування.

            Мета документа - посилення соціального захисту людей, які постраждали внаслідок збройної агресії рф

            - йдеться у дописі.

            Нагадаємо

            Верховна Рада ухвалила закон №12094, що оновлює правила у сфері електронних комунікацій та наближає їх до стандартів ЄС. Документ підвищує якість мобільного інтернету та зв’язку, встановлює вимоги до швидкості та вдосконалює механізм національного роумінгу.

            Алла Кіосак

            СуспільствоЕкономікаПолітика
            Верховна Рада України