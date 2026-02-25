Рада утвердила выплату пострадавшим из-за войны работникам критической инфраструктуры

$43.260.03
Эксклюзив
12:01 • 132 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
09:16 • 10312 просмотра
Умеров встретится с посланниками США 26 февраля, трехсторонняя встреча с рф ожидается в начале марта - Зеленский
Эксклюзив
09:09 • 16501 просмотра
Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека
08:12 • 15614 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
06:19 • 15032 просмотра
Трамп упомянул Украину в Конгрессе: США "очень усердно" работают над прекращением войны
24 февраля, 18:45 • 20694 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 27195 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 22550 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 20101 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 17204 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
12:01 • 132 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 38199 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 48658 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 66151 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 83173 просмотра
Рада утвердила выплату пострадавшим из-за войны работникам критической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Верховная Рада приняла закон №14303 об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью. Документ расширяет круг лиц, имеющих право на помощь, в частности работников критической инфраструктуры, и продлевает срок ее реализации.

Рада утвердила выплату пострадавшим из-за войны работникам критической инфраструктуры

Верховная Рада Украины приняла закон №14303. Документ касается выплат работникам критической инфраструктуры за вред здоровью и жизни из-за вооруженной агрессии рф. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает УНН.

Подробности

Верховная Рада Украины приняла закон № 14303 об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, который предусматривает:

  • уточнение характера обязанностей лиц, выполнение которых дает право на получение одноразовой денежной помощи;
    • расширение круга лиц, имеющих право на такую помощь, в частности за счет работников операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств, а также лиц, пострадавших на объектах критической инфраструктуры в связи с выполнением должностных (служебных, профессиональных, трудовых) обязанностей;
      • расширение перечня членов семей погибших (умерших) лиц;
        • введение механизма выплаты разницы в случае установления более высокой группы инвалидности;
          • продление срока реализации права на получение одноразовой денежной помощи на период действия военного положения и три года после его прекращения или отмены.

            Цель документа - усиление социальной защиты людей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ

            - говорится в сообщении.

            Напомним

            Верховная Рада приняла закон №12094, который обновляет правила в сфере электронных коммуникаций и приближает их к стандартам ЕС. Документ повышает качество мобильного интернета и связи, устанавливает требования к скорости и совершенствует механизм национального роуминга.

            Алла Киосак

            ОбществоЭкономикаПолитика
            Верховная Рада