Рада утвердила выплату пострадавшим из-за войны работникам критической инфраструктуры
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон №14303 об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью. Документ расширяет круг лиц, имеющих право на помощь, в частности работников критической инфраструктуры, и продлевает срок ее реализации.
Подробности
Верховная Рада Украины приняла закон № 14303 об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, который предусматривает:
- уточнение характера обязанностей лиц, выполнение которых дает право на получение одноразовой денежной помощи;
- расширение круга лиц, имеющих право на такую помощь, в частности за счет работников операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств, а также лиц, пострадавших на объектах критической инфраструктуры в связи с выполнением должностных (служебных, профессиональных, трудовых) обязанностей;
- расширение перечня членов семей погибших (умерших) лиц;
- введение механизма выплаты разницы в случае установления более высокой группы инвалидности;
- продление срока реализации права на получение одноразовой денежной помощи на период действия военного положения и три года после его прекращения или отмены.
Цель документа - усиление социальной защиты людей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ
