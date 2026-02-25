Рада утвердила выплату пострадавшим из-за войны работникам критической инфраструктуры

Верховная Рада Украины приняла закон №14303. Документ касается выплат работникам критической инфраструктуры за вред здоровью и жизни из-за вооруженной агрессии рф. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает УНН.

Подробности

Верховная Рада Украины приняла закон № 14303 об одноразовой денежной помощи за вред жизни и здоровью, который предусматривает:

уточнение характера обязанностей лиц, выполнение которых дает право на получение одноразовой денежной помощи;

расширение круга лиц, имеющих право на такую помощь, в частности за счет работников операторов критической инфраструктуры, их филиалов и представительств, а также лиц, пострадавших на объектах критической инфраструктуры в связи с выполнением должностных (служебных, профессиональных, трудовых) обязанностей;

расширение перечня членов семей погибших (умерших) лиц;

введение механизма выплаты разницы в случае установления более высокой группы инвалидности;

продление срока реализации права на получение одноразовой денежной помощи на период действия военного положения и три года после его прекращения или отмены.

Цель документа - усиление социальной защиты людей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ - говорится в сообщении.

Напомним

