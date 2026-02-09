$43.050.09
Українські футболісти не будуть вважатися легіонерами у деяких топ-чемпіонатах - УАФ

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Українська асоціація футболу веде переговори з європейськими асоціаціями щодо статусу українських футболістів. Вже досягнуто домовленостей з Францією, Німеччиною, Іспанією та Нідерландами.

Українські футболісти не будуть вважатися легіонерами у деяких топ-чемпіонатах - УАФ

Українська асоціація футболу веде перемовини з європейськими асоціаціями, щоб українські футболісти не вважалися легіонарами у європейських футбольних чемпіонатах. Вже вдалося досягти вдалих результатів з асоціаціями Франції, Німеччини, Іспанії та Нідерландів. Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, передає УНН

Тепер переходимо до хороших новин. Йдеться про статус українських легіонерів в Європі. Як відомо, більшість європейських країн застосовує квоти до українських футболістів-легіонерів. Наша команда зібрала юридичні документи та доказову базу, щоб це виправити. Ми звернулися до асоціацій із поясненням, що, відповідно до норм угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, такі обмеження мають ознаки дискримінації. Ми запропонували переглянути внутрішні норми регламенту цих країн 

- сказав Шевченко. 

Він зазначив, що за результатами перемовин вдалося досягти вдалих результатів з асоціаціями Франції, Німеччини, Іспанії та Нідерландів. 

Переговори з іншими асоціаціями тривають. Українські спортсмени мають право на повноцінну євроінтеграцію 

- додав Шевченко. 

Нагадаємо 

Форвард збірної України Роман Яремчук на правах оренди переходить до кінця сезону до французького "Ліону", який тренує колишній тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека.

Павло Башинський

Спорт
Андрій Шевченко
Європейський Союз
Франція
Іспанія
Німеччина
Нідерланди