Українські футболісти не будуть вважатися легіонерами у деяких топ-чемпіонатах - УАФ

Українська асоціація футболу веде перемовини з європейськими асоціаціями, щоб українські футболісти не вважалися легіонарами у європейських футбольних чемпіонатах. Вже вдалося досягти вдалих результатів з асоціаціями Франції, Німеччини, Іспанії та Нідерландів. Про це заявив президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, передає УНН.

Тепер переходимо до хороших новин. Йдеться про статус українських легіонерів в Європі. Як відомо, більшість європейських країн застосовує квоти до українських футболістів-легіонерів. Наша команда зібрала юридичні документи та доказову базу, щоб це виправити. Ми звернулися до асоціацій із поясненням, що, відповідно до норм угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, такі обмеження мають ознаки дискримінації. Ми запропонували переглянути внутрішні норми регламенту цих країн