Форвард збірної України Яремчук - гравець “Ліона”: оренда до кінця сезону
Київ • УНН
Український форвард Роман Яремчук орендований французьким "Ліоном" до кінця сезону. Він виступатиме під номером 77.
Форвард збірної України Роман Яремчук на правах оренди переходить до кінця сезону до французького "Ліону", який тренує колишній тренер донецького "Шахтаря" Пауло Фонсека. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу клубу.
"Олімпік Ліон" із задоволенням оголошує про прихід українського нападника Романа Яремчука до 30 червня 2026 року на правах оренди з опцією викупу
На перехід Яремчука відреагували в Українській асоціації футболу, побажавши форварду збірної успіхів у новому клубі.
"Удачі, Романе!" - написали в УАФ у коментарях під постом Яремчука в Instagram.
Яремчук виступатиме під номером 77.
Доповнення
Роман Яремчук у 2024 році перейшов з бельгійського "Брюгге" до грецького "Олімпіакоса", за який провів 49 матчів у всіх турнірах, забивши 14 голів та віддав 5 гольових.
У складі грецького клубу, Яремчук виграв чемпіонат країни, володарем Кубку Греції, та володарем Суперкубку Греції.
Роман Яремчук виграв Суперкубок Греції з "Олімпіакосом"04.01.26, 07:29 • 4571 перегляд