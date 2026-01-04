Роман Яремчук виграв Суперкубок Греції з "Олімпіакосом"

$42.170.00
49.550.00
ukenru
02:44 • 12203 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 19884 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 33479 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 37516 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 38499 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 55415 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 76232 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 66991 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 86832 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 47950 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.4м/с
73%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Адміністрація Трампа виправдовує захоплення Мадуро прецедентом вторгнення в Панаму 1989 року3 січня, 19:46 • 4768 перегляди
Над Україною зійшов Супермісяць та очікується пік метеорного потоку КвадрантидиVideo3 січня, 20:15 • 6162 перегляди
Через ймовірний підпал 50 тисяч домогосподарств Берліна залишилися без електроенергії3 січня, 20:47 • 4158 перегляди
Airbus перевищив річний план поставок літаків у 2025 році3 січня, 21:10 • 4640 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 4740 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 70188 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 89062 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 101415 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 238051 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 169615 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Пем Бонді
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Венесуела
Сполучені Штати Америки
Україна
Нью-Йорк
Франція
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 5024 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 60789 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 70602 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 68398 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 169603 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
AH-64 Apache

Роман Яремчук виграв Суперкубок Греції з "Олімпіакосом"

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Український футболіст Роман Яремчук виграв із грецьким "Олімпіакосом" Суперкубок Греції. Трофей став третім для Яремчука під час виступів за цей клуб.

Роман Яремчук виграв Суперкубок Греції з "Олімпіакосом"

Український нападник Роман Яремчук став володарем Суперкубка Греції сезону 2025/26. У фінальному поєдинку, що відбувся 3 січня на стадіоні "Панкритіо" в Іракліоні, пірейський "Олімпіакос" розгромив "ОФІ Крит" із рахунком 3:0. Переможця вдалося визначити лише у додатковий час. Про це пише УНН.

Деталі

Основний час зустрічі завершився нульовою нічиєю, попри значну ігрову перевагу команди Хосе Луїса Менділібара. Роман Яремчук з’явився на полі на 90+2-й хвилині, замінивши півзахисника Шикінью. Вже у компенсований до другого тайму час (90+9 хв) українець віддав передачу на Желсона Мартінша, який відправив м’яч у сітку, проте після перегляду VAR гол було скасовано через офсайд у Романа.

Гол Маліновського визнали найкращим за збірну України у 2025 році: відео02.01.26, 09:37 • 2328 переглядiв

Долю трофея "легенди" вирішили в екстратаймах. На 95-й хвилині Мехді Таремі відкрив рахунок, реалізувавши пенальті. Згодом Алексіс Калогеропулос подвоїв перевагу, а на 113-й хвилині Юсуф Язіджі встановив остаточний результат - 3:0. Цікаво, що Яремчук також забив гол на 105-й хвилині, але його знову не зарахували через положення поза грою.

Трофейні здобутки

Для 30-річного Романа Яремчука цей титул став уже третім у складі "Олімпіакоса" - раніше він вигравав із клубом чемпіонат та Кубок Греції. Загалом у поточному сезоні українець провів за команду 13 матчів у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та 1 асистом.

Суперкубок Греції було розіграно вперше з 2007 року. Для "Олімпіакоса" це п'ята подібна перемога в історії, що дозволило клубу оформити символічний требл за підсумками минулого календарного року. 

Довбик може залишити "Рому" після січня: форвардом цікавляться "Евертон" та італійські клуби - ЗМІ30.12.25, 12:25 • 2452 перегляди

Степан Гафтко

Спорт
Греція