Роман Яремчук виграв Суперкубок Греції з "Олімпіакосом"
Український футболіст Роман Яремчук виграв із грецьким "Олімпіакосом" Суперкубок Греції. Трофей став третім для Яремчука під час виступів за цей клуб.
Український нападник Роман Яремчук став володарем Суперкубка Греції сезону 2025/26. У фінальному поєдинку, що відбувся 3 січня на стадіоні "Панкритіо" в Іракліоні, пірейський "Олімпіакос" розгромив "ОФІ Крит" із рахунком 3:0. Переможця вдалося визначити лише у додатковий час. Про це пише УНН.
Деталі
Основний час зустрічі завершився нульовою нічиєю, попри значну ігрову перевагу команди Хосе Луїса Менділібара. Роман Яремчук з’явився на полі на 90+2-й хвилині, замінивши півзахисника Шикінью. Вже у компенсований до другого тайму час (90+9 хв) українець віддав передачу на Желсона Мартінша, який відправив м’яч у сітку, проте після перегляду VAR гол було скасовано через офсайд у Романа.
Долю трофея "легенди" вирішили в екстратаймах. На 95-й хвилині Мехді Таремі відкрив рахунок, реалізувавши пенальті. Згодом Алексіс Калогеропулос подвоїв перевагу, а на 113-й хвилині Юсуф Язіджі встановив остаточний результат - 3:0. Цікаво, що Яремчук також забив гол на 105-й хвилині, але його знову не зарахували через положення поза грою.
Трофейні здобутки
Для 30-річного Романа Яремчука цей титул став уже третім у складі "Олімпіакоса" - раніше він вигравав із клубом чемпіонат та Кубок Греції. Загалом у поточному сезоні українець провів за команду 13 матчів у всіх турнірах, відзначившись 4 голами та 1 асистом.
Суперкубок Греції було розіграно вперше з 2007 року. Для "Олімпіакоса" це п'ята подібна перемога в історії, що дозволило клубу оформити символічний требл за підсумками минулого календарного року.
