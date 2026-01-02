Гол Маліновського визнали найкращим за збірну України у 2025 році: відео
Київ • УНН
Українська асоціація футболу визначила найкращий гол збірної України у 2025 році. Ним став другий гол Руслана Маліновського у ворота Ісландії.
Українська асоціація футболу підбила підсумки голосування за найкращий гол збірної України з футболу у 2025 році, пише УНН.
Другий гол Руслана Маліновського у ворота Ісландії – найкращий гол збірної України у 2025-му році
Доповнення
Руслан Маліновський у національній збірній України з 2015 року, провів 69 матчів, забив 10 голів (2015-2025).
Учасник фінальних турнірів Євро-2020 (4 матчі) та Євро-2024 (3 матчі).