Гол Маліновського визнали найкращим за збірну України у 2025 році: відео

Українська асоціація футболу підбила підсумки голосування за найкращий гол збірної України з футболу у 2025 році, пише УНН.

Другий гол Руслана Маліновського у ворота Ісландії – найкращий гол збірної України у 2025-му році - повідомили в УАФ.

Доповнення

Руслан Маліновський у національній збірній України з 2015 року, провів 69 матчів, забив 10 голів (2015-2025).

Учасник фінальних турнірів Євро-2020 (4 матчі) та Євро-2024 (3 матчі).