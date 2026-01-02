$42.170.18
1 січня, 13:04 • 38068 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 58516 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 47198 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 45125 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 156361 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 155806 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 53593 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 45026 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 38059 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30658 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Гол Маліновського визнали найкращим за збірну України у 2025 році: відео

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Українська асоціація футболу визначила найкращий гол збірної України у 2025 році. Ним став другий гол Руслана Маліновського у ворота Ісландії.

Гол Маліновського визнали найкращим за збірну України у 2025 році: відео

Українська асоціація футболу підбила підсумки голосування за найкращий гол збірної України з футболу у 2025 році, пише УНН.

Другий гол Руслана Маліновського у ворота Ісландії – найкращий гол збірної України у 2025-му році

- повідомили в УАФ.

Доповнення

Руслан Маліновський у національній збірній України з 2015 року, провів 69 матчів, забив 10 голів (2015-2025).

Учасник фінальних турнірів Євро-2020 (4 матчі) та Євро-2024 (3 матчі).

Юлія Шрамко

Спорт
Ісландія