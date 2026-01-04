$42.170.00
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 19990 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 33540 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 37571 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 38542 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 55442 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 76253 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП
2 января, 11:39 • 66999 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
2 января, 09:17 • 86838 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 47952 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
Роман Яремчук выиграл Суперкубок Греции с "Олимпиакосом"

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Украинский футболист Роман Яремчук выиграл с греческим "Олимпиакосом" Суперкубок Греции. Трофей стал третьим для Яремчука во время выступлений за этот клуб.

Роман Яремчук выиграл Суперкубок Греции с "Олимпиакосом"

Украинский нападающий Роман Яремчук стал обладателем Суперкубка Греции сезона 2025/26. В финальном поединке, состоявшемся 3 января на стадионе "Панкритио" в Ираклионе, пирейский "Олимпиакос" разгромил "ОФИ Крит" со счетом 3:0. Победителя удалось определить только в дополнительное время. Об этом пишет УНН.

Детали

Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, несмотря на значительное игровое преимущество команды Хосе Луиса Мендилибара. Роман Яремчук появился на поле на 90+2-й минуте, заменив полузащитника Шикинью. Уже в компенсированное ко второму тайму время (90+9 мин) украинец отдал передачу на Желсона Мартинша, который отправил мяч в сетку, однако после просмотра VAR гол был отменен из-за офсайда у Романа.

Гол Малиновского признан лучшим за сборную Украины в 2025 году: видео02.01.26, 09:37 • 2328 просмотров

Судьбу трофея "легенды" решили в экстратаймах. На 95-й минуте Мехди Тареми открыл счет, реализовав пенальти. Впоследствии Алексис Калогеропулос удвоил преимущество, а на 113-й минуте Юсуф Язиджи установил окончательный результат - 3:0. Интересно, что Яремчук также забил гол на 105-й минуте, но его снова не засчитали из-за положения вне игры.

Трофейные достижения

Для 30-летнего Романа Яремчука этот титул стал уже третьим в составе "Олимпиакоса" - ранее он выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Греции. Всего в текущем сезоне украинец провел за команду 13 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 ассистом.

Суперкубок Греции был разыгран впервые с 2007 года. Для "Олимпиакоса" это пятая подобная победа в истории, что позволило клубу оформить символический требл по итогам прошлого календарного года. 

Довбик может покинуть "Рому" после января: форвардом интересуются "Эвертон" и итальянские клубы - СМИ30.12.25, 12:25 • 2452 просмотра

