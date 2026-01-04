Роман Яремчук выиграл Суперкубок Греции с "Олимпиакосом"
Украинский футболист Роман Яремчук выиграл с греческим "Олимпиакосом" Суперкубок Греции. Трофей стал третьим для Яремчука во время выступлений за этот клуб.
Украинский нападающий Роман Яремчук стал обладателем Суперкубка Греции сезона 2025/26. В финальном поединке, состоявшемся 3 января на стадионе "Панкритио" в Ираклионе, пирейский "Олимпиакос" разгромил "ОФИ Крит" со счетом 3:0. Победителя удалось определить только в дополнительное время. Об этом пишет УНН.
Детали
Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, несмотря на значительное игровое преимущество команды Хосе Луиса Мендилибара. Роман Яремчук появился на поле на 90+2-й минуте, заменив полузащитника Шикинью. Уже в компенсированное ко второму тайму время (90+9 мин) украинец отдал передачу на Желсона Мартинша, который отправил мяч в сетку, однако после просмотра VAR гол был отменен из-за офсайда у Романа.
Судьбу трофея "легенды" решили в экстратаймах. На 95-й минуте Мехди Тареми открыл счет, реализовав пенальти. Впоследствии Алексис Калогеропулос удвоил преимущество, а на 113-й минуте Юсуф Язиджи установил окончательный результат - 3:0. Интересно, что Яремчук также забил гол на 105-й минуте, но его снова не засчитали из-за положения вне игры.
Трофейные достижения
Для 30-летнего Романа Яремчука этот титул стал уже третьим в составе "Олимпиакоса" - ранее он выигрывал с клубом чемпионат и Кубок Греции. Всего в текущем сезоне украинец провел за команду 13 матчей во всех турнирах, отметившись 4 голами и 1 ассистом.
Суперкубок Греции был разыгран впервые с 2007 года. Для "Олимпиакоса" это пятая подобная победа в истории, что позволило клубу оформить символический требл по итогам прошлого календарного года.
