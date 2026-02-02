Форвард сборной Украины Яремчук – игрок "Лиона": аренда до конца сезона

Форвард сборной Украины Роман Яремчук на правах аренды переходит до конца сезона во французский "Лион", который тренирует бывший тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Олимпик Лион" с удовольствием объявляет о приходе украинского нападающего Романа Яремчука до 30 июня 2026 года на правах аренды с опцией выкупа - говорится в заявлении клуба.

На переход Яремчука отреагировали в Украинской ассоциации футбола, пожелав форварду сборной успехов в новом клубе.

"Удачи, Роман!" - написали в УАФ в комментариях под постом Яремчука в Instagram.

Яремчук будет выступать под номером 77.

Дополнение

Роман Яремчук в 2024 году перешел из бельгийского "Брюгге" в греческий "Олимпиакос", за который провел 49 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 5 голевых.

В составе греческого клуба Яремчук выиграл чемпионат страны, стал обладателем Кубка Греции и обладателем Суперкубка Греции.

Роман Яремчук выиграл Суперкубок Греции с "Олимпиакосом"