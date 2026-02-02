Форвард сборной Украины Яремчук – игрок "Лиона": аренда до конца сезона

$42.810.04
51.020.22
ukenru
16:56 • 1862 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
15:28 • 10526 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 19983 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 33767 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 58404 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 74265 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 51072 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 50460 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 36341 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 52744 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.1м/с
74%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 26354 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 40960 просмотра
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву2 февраля, 11:38 • 17766 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video2 февраля, 11:48 • 14909 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto12:47 • 11679 просмотра
публикации
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита17:09 • 1538 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит15:28 • 10531 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 41128 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 26412 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 84176 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Билл Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Закарпатская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video16:54 • 1626 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo16:01 • 2344 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo15:14 • 3768 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть14:27 • 4644 просмотра
"Картофельный потоп": в Берлине из-за рекордного урожая устроили массовую раздачу бесплатного картофеля13:05 • 7402 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Золото
The New York Times

Форвард сборной Украины Яремчук – игрок "Лиона": аренда до конца сезона

Киев • УНН

 • 68 просмотра

Украинский форвард Роман Яремчук арендован французским "Лионом" до конца сезона. Он будет выступать под номером 77.

Форвард сборной Украины Яремчук – игрок "Лиона": аренда до конца сезона

Форвард сборной Украины Роман Яремчук на правах аренды переходит до конца сезона во французский "Лион", который тренирует бывший тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу клуба. 

"Олимпик Лион" с удовольствием объявляет о приходе украинского нападающего Романа Яремчука до 30 июня 2026 года на правах аренды с опцией выкупа 

- говорится в заявлении клуба. 

На переход Яремчука отреагировали в Украинской ассоциации футбола, пожелав форварду сборной успехов в новом клубе. 

"Удачи, Роман!" - написали в УАФ в комментариях под постом Яремчука в Instagram. 

Яремчук будет выступать под номером 77. 

Дополнение

Роман Яремчук в 2024 году перешел из бельгийского "Брюгге" в греческий "Олимпиакос", за который провел 49 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и отдав 5 голевых. 

В составе греческого клуба Яремчук выиграл чемпионат страны, стал обладателем Кубка Греции и обладателем Суперкубка Греции. 

Роман Яремчук выиграл Суперкубок Греции с "Олимпиакосом"04.01.26, 07:29 • 4571 просмотр

Павел Башинский

Спорт
Греция