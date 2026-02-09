Украинские футболисты не будут считаться легионерами в некоторых топ-чемпионатах - УАФ

$43.050.09
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
Терноватое - наше: украинские военные зачистили от оккупантов село на Запорожском направлении
В Киеве сегодня ожидается запуск дополнительных 9 МВт мощности - Шмыгаль
На Полтавщине произошло землетрясение магнитудой 3,0
На пороге коридора затмений: астропрогноз на 9-15 февраля
Лента "2000 метров до Андреевки" получила награду Гильдии режиссеров Америки
Пожар и штрафы: чем может обернуться зарядка электрокаров от домашней розетки
В отдельных регионах уменьшен объем аварийных отключений - Укрэнерго
Зеленский подписал указы о новых санкциях против производителей ракет и финансового сектора РФ
Украинские военные ликвидировали 1250 оккупантов за прошедшие сутки
На Волыни враг снова ударил по объекту энергетики: детали
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
Железная дорога снова подверглась вражеским ударам, есть задержки поездов - Укрзализныця
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленных
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 93931 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
Дональд Трамп
Андрей Шевченко
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Игорь Гарбарук
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Сумская область
Херсонская область
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Facebook

Украинские футболисты не будут считаться легионерами в некоторых топ-чемпионатах - УАФ

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с европейскими ассоциациями относительно статуса украинских футболистов. Уже достигнуты договоренности с Францией, Германией, Испанией и Нидерландами.

Украинские футболисты не будут считаться легионерами в некоторых топ-чемпионатах - УАФ

Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с европейскими ассоциациями, чтобы украинские футболисты не считались легионерами в европейских футбольных чемпионатах. Уже удалось достичь успешных результатов с ассоциациями Франции, Германии, Испании и Нидерландов. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, передает УНН

Теперь переходим к хорошим новостям. Речь идет о статусе украинских легионеров в Европе. Как известно, большинство европейских стран применяет квоты к украинским футболистам-легионерам. Наша команда собрала юридические документы и доказательную базу, чтобы это исправить. Мы обратились к ассоциациям с объяснением, что, согласно нормам соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, такие ограничения имеют признаки дискриминации. Мы предложили пересмотреть внутренние нормы регламента этих стран 

- сказал Шевченко. 

Он отметил, что по результатам переговоров удалось достичь успешных результатов с ассоциациями Франции, Германии, Испании и Нидерландов. 

Переговоры с другими ассоциациями продолжаются. Украинские спортсмены имеют право на полноценную евроинтеграцию 

- добавил Шевченко. 

Напомним 

Форвард сборной Украины Роман Яремчук на правах аренды переходит до конца сезона во французский "Лион", который тренирует бывший тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека.

Павел Башинский

Спорт
Андрей Шевченко
Европейский Союз
Франция
Испания
Германия
Нидерланды