Украинские футболисты не будут считаться легионерами в некоторых топ-чемпионатах - УАФ
Киев • УНН
Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с европейскими ассоциациями, чтобы украинские футболисты не считались легионерами в европейских футбольных чемпионатах. Уже удалось достичь успешных результатов с ассоциациями Франции, Германии, Испании и Нидерландов. Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, передает УНН.
Теперь переходим к хорошим новостям. Речь идет о статусе украинских легионеров в Европе. Как известно, большинство европейских стран применяет квоты к украинским футболистам-легионерам. Наша команда собрала юридические документы и доказательную базу, чтобы это исправить. Мы обратились к ассоциациям с объяснением, что, согласно нормам соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, такие ограничения имеют признаки дискриминации. Мы предложили пересмотреть внутренние нормы регламента этих стран
Он отметил, что по результатам переговоров удалось достичь успешных результатов с ассоциациями Франции, Германии, Испании и Нидерландов.
Переговоры с другими ассоциациями продолжаются. Украинские спортсмены имеют право на полноценную евроинтеграцию
