Українські атлети перемогли на чемпіонаті світу з гирьового спорту у Польщі

12:16
Трамп зробить важливу заяву о 22:00 за київським часом - Білий дімPhoto
11:30
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
11:05
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
10:56
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
10:10
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Ексклюзив
09:45
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:30
Суд вже третій місяць не може розглянути скаргу на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими: юрист назвав причиниPhoto
07:25
Ховають в його улюбленій кепці: в Києві прощаються із лідером гурту Green GreyPhoto
07:22
ЗАЕС вивели з найдовшого блекауту, її знову під'єднали до української енергосистеми - міністр
07:21
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto
Популярнi новини
У Перу оголосили надзвичайний стан 23 жовтня, 03:07
Ми не продаємо зброю Україні, ми продаємо її НАТО - Трамп 23 жовтня, 04:11
Поїзди затримуються і змінюють маршрути після атаки рф на Сумщині: деталі 23 жовтня, 05:57
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля 23 жовтня, 06:17
З'явились нові кадри зі звільнення села Кучерів Яр на Добропільському напрямку 07:53
Публікації
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України10:56 • 10414 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?10:10 • 12158 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
09:45 • 13461 перегляди
"Шахтар" - "Легія", "Самсунспор" - "Динамо": анонс другого туру Ліги конференційPhoto07:21 • 25157 перегляди
Поставки російської нафти до Індії після санкцій США очікуються близькими до нуля23 жовтня, 06:17 • 12434 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ульф Крістерссон
Дональд Трамп
Ілон Маск
Юрій Ігнат
Актуальні місця
Україна
Китай
Донецька область
Велика Британія
Швеція
УНН Lite
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказав 22 жовтня, 13:53
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ 21 жовтня, 16:48
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix 21 жовтня, 12:00
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail 21 жовтня, 05:58
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть Бекхем 20 жовтня, 15:55
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Дипломатка
Гриби
Техніка
Золото

Українські атлети перемогли на чемпіонаті світу з гирьового спорту у Польщі

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Збірна України з гирьового спорту завоювала 135 медалей, включаючи 112 золотих, на чемпіонаті світу в Польщі. Українські спортсмени перемогли у командній першості серед 500 учасників з 27 країн.

Українські атлети перемогли на чемпіонаті світу з гирьового спорту у Польщі

У категоріях різного віку, представники збірної України з гирьового спорту завоювали загалом 135 медалей. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Збірна України з гирьового спорту перемогла у командній першості на чемпіонаті світу у Польщі. У місті Каліш, на світовій першості серед дорослих, юніорів та юніорок, та юнаків, українські атлети здобули 135 медалей: 112 золотих, 12 срібних, 11 бронзових. У змаганнях взяли участь 500 спортсменів з 27 країн, в тому числі 72 українці.

Нагадаємо

У березні Ярослава Магучіх здобула третє поспіль "золото" на чемпіонаті Європи в приміщенні зі стрибків у висоту.

Олександр Усик, 38-річний чемпіон світу, успішно відновлюється після травми спини і планує повернутися на ринг у 2026 році. 

Український спортсмен Ірфан Мірзоєв став переможцем на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби22.10.25, 12:25 • 1922 перегляди

