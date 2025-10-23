Українські атлети перемогли на чемпіонаті світу з гирьового спорту у Польщі
Київ • УНН
Збірна України з гирьового спорту завоювала 135 медалей, включаючи 112 золотих, на чемпіонаті світу в Польщі. Українські спортсмени перемогли у командній першості серед 500 учасників з 27 країн.
У категоріях різного віку, представники збірної України з гирьового спорту завоювали загалом 135 медалей. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Збірна України з гирьового спорту перемогла у командній першості на чемпіонаті світу у Польщі. У місті Каліш, на світовій першості серед дорослих, юніорів та юніорок, та юнаків, українські атлети здобули 135 медалей: 112 золотих, 12 срібних, 11 бронзових. У змаганнях взяли участь 500 спортсменів з 27 країн, в тому числі 72 українці.
Нагадаємо
У березні Ярослава Магучіх здобула третє поспіль "золото" на чемпіонаті Європи в приміщенні зі стрибків у висоту.
Олександр Усик, 38-річний чемпіон світу, успішно відновлюється після травми спини і планує повернутися на ринг у 2026 році.
Український спортсмен Ірфан Мірзоєв став переможцем на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби22.10.25, 12:25 • 1922 перегляди