Украинские атлеты победили на чемпионате мира по гиревому спорту в Польше
Киев • УНН
Сборная Украины по гиревому спорту завоевала 135 медалей, включая 112 золотых, на чемпионате мира в Польше. Украинские спортсмены победили в командном первенстве среди 500 участников из 27 стран.
В категориях разных возрастов представители сборной Украины по гиревому спорту завоевали в общей сложности 135 медалей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Подробности
Сборная Украины по гиревому спорту победила в командном первенстве на чемпионате мира в Польше. В городе Калиш, на мировом первенстве среди взрослых, юниоров и юниорок, и юношей, украинские атлеты завоевали 135 медалей: 112 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых. В соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из 27 стран, в том числе 72 украинца.
