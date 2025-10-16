Українське суспільство має готуватися до того, що мирне життя на найближчі роки навряд чи буде - Буданов
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що українське суспільство повинно готуватися до постійної загрози в найближчі роки. Він зазначив, що це не означає постійних бойових дій, але готовність до відсічі має бути завжди.
Українське суспільство повинно готуватися до того, що найближчі роки не будуть мирними. Мова йде не про постійні бойові дії, але про постійну загрозу. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час Київського міжнародного економічного форуму, передає УНН.
Проблема в тому, що нашому суспільству прийдеться усвідомити, що абсолютно мирного, беззагрозливого життя на найближчі роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, мова не про це. Але про те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі зброї на відсічі в будь-який момент, - це буде
