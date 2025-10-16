$41.760.01
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Украинское общество должно готовиться к тому, что мирной жизни в ближайшие годы вряд ли будет - Буданов

Киев • УНН

 • 3000 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинское общество должно готовиться к постоянной угрозе в ближайшие годы. Он отметил, что это не означает постоянных боевых действий, но готовность к отпору должна быть всегда.

Украинское общество должно готовиться к тому, что мирной жизни в ближайшие годы вряд ли будет - Буданов

Украинское общество должно готовиться к тому, что ближайшие годы не будут мирными. Речь идет не о постоянных боевых действиях, но о постоянной угрозе. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время Киевского международного экономического форума, передает УНН.

Проблема в том, что нашему обществу придется осознать, что абсолютно мирной, беззаботной жизни на ближайшие годы вряд ли будет. Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет, речь не об этом. Но о том, что мы должны быть готовы к отпору, в том числе оружию на отпор в любой момент, - это будет 

- сказал Буданов.

Напомним

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что у России есть запас экономической прочности для продолжения войны, однако то, что россияне испытывают экономические проблемы - это правда.

Павел Башинский

