росія має запас економічної міцності для продовження війни - Буданов
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росія має значний запас економічної міцності для продовження війни. Проте, росіяни вже відчувають економічні проблеми, хоча це ще не критичний рівень.
У росія існує запас економічної міцності для продовження війни, однак те, що росіяни відчувають економічні проблеми - це правда. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час Київського міжнародного економічного форуму, передає УНН.
Будь-яка довготривала війна, жодній економіці світу, в жодній країні ніколи не допомагала. Тому ваша теза про те, що росії стає все важче і важче, вона, в принципі, апріорі правильна. Проте питання ж в тому, наскільки критично це для неї зараз. На жаль, це далеко не те, про що всі мріють. Запас міцності там існує, досить такий серйозний для ведення війни
Він зазначив, що те, що росіяни відчувають економічні проблеми - це правда, але це ще не той рівень соціальних і фінансово-економічних проблем, який змусить їх змінити своє стратегічне бачення світу.
Нагадаємо
Найбільший російський виробник сільгосптехніки "ростсільмаш" з серпня працює лише три дні на тиждень через падіння продажів. Компанія скоротила виробництво, відмовилася від інвестиційних проєктів, що стало найгіршим роком за десятиліття.