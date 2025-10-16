росія має запас економічної міцності для продовження війни - Буданов

У росія існує запас економічної міцності для продовження війни, однак те, що росіяни відчувають економічні проблеми - це правда. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час Київського міжнародного економічного форуму, передає УНН.

Будь-яка довготривала війна, жодній економіці світу, в жодній країні ніколи не допомагала. Тому ваша теза про те, що росії стає все важче і важче, вона, в принципі, апріорі правильна. Проте питання ж в тому, наскільки критично це для неї зараз. На жаль, це далеко не те, про що всі мріють. Запас міцності там існує, досить такий серйозний для ведення війни - сказав Буданов.

Він зазначив, що те, що росіяни відчувають економічні проблеми - це правда, але це ще не той рівень соціальних і фінансово-економічних проблем, який змусить їх змінити своє стратегічне бачення світу.

Нагадаємо

Найбільший російський виробник сільгосптехніки "ростсільмаш" з серпня працює лише три дні на тиждень через падіння продажів. Компанія скоротила виробництво, відмовилася від інвестиційних проєктів, що стало найгіршим роком за десятиліття.