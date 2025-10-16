$41.760.01
Ексклюзив
09:20 • 12140 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
07:59 • 25352 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
07:53 • 40336 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
06:35 • 12803 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
16 жовтня, 05:41 • 33640 перегляди
17 країн НАТО приєдналися до PURL для поставок американської зброї Україні - Рютте
15 жовтня, 22:25 • 27320 перегляди
"Ключова зустріч дня": Єрмак обговорив з держсекретарем Рубіо підготовку переговорів президентів України та СШАVideo
15 жовтня, 20:42 • 24265 перегляди
"Припини вбивати українців і припини вбивати росіян": Трамп виступив із закликом до путіна
Ексклюзив
15 жовтня, 18:12 • 34411 перегляди
На Київщині Lexus збив лося: водій загинув, пасажир у тяжкому станіVideo
15 жовтня, 10:41 • 54456 перегляди
Комітет Ради підтримав законопроєкт про "податок на OLX"
Ексклюзив
15 жовтня, 10:14 • 52725 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
росія має запас економічної міцності для продовження війни - Буданов

Київ • УНН

 • 818 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що росія має значний запас економічної міцності для продовження війни. Проте, росіяни вже відчувають економічні проблеми, хоча це ще не критичний рівень.

росія має запас економічної міцності для продовження війни - Буданов

У росія існує запас економічної міцності для продовження війни, однак те, що росіяни відчувають економічні проблеми - це правда. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов під час Київського міжнародного економічного форуму, передає УНН.

Будь-яка довготривала війна, жодній економіці світу, в жодній країні ніколи не допомагала. Тому ваша теза про те, що росії стає все важче і важче, вона, в принципі, апріорі правильна. Проте питання ж в тому, наскільки критично це для неї зараз. На жаль, це далеко не те, про що всі мріють. Запас міцності там існує, досить такий серйозний для ведення війни 

- сказав Буданов.

Він зазначив, що те, що росіяни відчувають економічні проблеми - це правда, але це ще не той рівень соціальних і фінансово-економічних проблем, який змусить їх змінити своє стратегічне бачення світу.

Нагадаємо

Найбільший російський виробник сільгосптехніки "ростсільмаш" з серпня працює лише три дні на тиждень через падіння продажів. Компанія скоротила виробництво, відмовилася від інвестиційних проєктів, що стало найгіршим роком за десятиліття.

Павло Башинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Кирило Буданов