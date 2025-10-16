У россии есть запас экономической прочности для продолжения войны - Буданов
Киев • УНН
У россии есть запас экономической прочности для продолжения войны, однако то, что россияне испытывают экономические проблемы - это правда. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время Киевского международного экономического форума, передает УНН.
Любая долговременная война ни одной экономике мира, ни в одной стране никогда не помогала. Поэтому ваш тезис о том, что россии становится все труднее и труднее, он, в принципе, априори правильный. Однако вопрос же в том, насколько критично это для нее сейчас. К сожалению, это далеко не то, о чем все мечтают. Запас прочности там существует, достаточно такой серьезный для ведения войны
Он отметил, что то, что россияне испытывают экономические проблемы - это правда, но это еще не тот уровень социальных и финансово-экономических проблем, который заставит их изменить свое стратегическое видение мира.
Крупнейший российский производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" с августа работает всего три дня в неделю из-за падения продаж. Компания сократила производство, отказалась от инвестиционных проектов, что стало худшим годом за десятилетие.