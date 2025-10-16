У россии есть запас экономической прочности для продолжения войны - Буданов

$41.760.01
Эксклюзив
09:20 • 11821 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
07:59 • 24642 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
07:53 • 39433 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
06:35 • 12352 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
16 октября, 05:41 • 33266 просмотра
17 стран НАТО присоединились к PURL для поставок американского оружия Украине - Рютте
15 октября, 22:25 • 27152 просмотра
"Ключевая встреча дня": Ермак обсудил с госсекретарем Рубио подготовку переговоров президентов Украины и СШАVideo
15 октября, 20:42 • 24145 просмотра
"Прекрати убивать украинцев и прекрати убивать россиян": Трамп выступил с призывом к Путину
Эксклюзив
15 октября, 18:12 • 34349 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 54395 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 52706 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета МиГов: в нескольких облцентрах прогремели взрывы16 октября, 02:44 • 35028 просмотра
Новая программа Украины с МВФ: в фонде подтвердили визит Георгиевой в Украину16 октября, 03:03 • 33722 просмотра
Атака рф остановила работу газодобывающих объектов на Полтавщине - ДТЭК16 октября, 06:15 • 34244 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 33817 просмотра
10 областей и Киев столкнулись с аварийными отключениями света - Укрэнерго07:17 • 21281 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
07:53 • 39433 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto07:27 • 16061 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования07:09 • 34102 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 58423 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 72698 просмотра
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 27634 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 76761 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 54862 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 57166 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 62379 просмотра
У россии есть запас экономической прочности для продолжения войны - Буданов

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что у россии есть значительный запас экономической прочности для продолжения войны. Однако россияне уже испытывают экономические проблемы, хотя это еще не критический уровень.

У россии есть запас экономической прочности для продолжения войны - Буданов

У россии есть запас экономической прочности для продолжения войны, однако то, что россияне испытывают экономические проблемы - это правда. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов во время Киевского международного экономического форума, передает УНН.

Любая долговременная война ни одной экономике мира, ни в одной стране никогда не помогала. Поэтому ваш тезис о том, что россии становится все труднее и труднее, он, в принципе, априори правильный. Однако вопрос же в том, насколько критично это для нее сейчас. К сожалению, это далеко не то, о чем все мечтают. Запас прочности там существует, достаточно такой серьезный для ведения войны 

- сказал Буданов.

Он отметил, что то, что россияне испытывают экономические проблемы - это правда, но это еще не тот уровень социальных и финансово-экономических проблем, который заставит их изменить свое стратегическое видение мира.

Напомним

Крупнейший российский производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" с августа работает всего три дня в неделю из-за падения продаж. Компания сократила производство, отказалась от инвестиционных проектов, что стало худшим годом за десятилетие.

Павел Башинский

