США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05 • 6676 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53 • 5334 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33 • 8498 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26 • 8274 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20 • 7186 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 10247 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 18605 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 29020 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 22417 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Українська сторона повідомила, що переговори в Абу-Дабі тривають

Київ • УНН

 • 384 перегляди

В Абу-Дабі тривають переговори за участю України, росії та США. Сторони домовилися про обмін 314 полоненими, що є першим обміном за п'ять місяців.

Українська сторона повідомила, що переговори в Абу-Дабі тривають

Переговори в Абу-Дабі, участь у яких беруть представники України, росії та США, тривають, повідомила прессекретар секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова, який очолює українську делегацію перемовників, пише УНН.

Раніше посланець президента США Стів Віткофф, який бере участь у переговорах, анонсував продовження переговорів, які розпочалися в Абу-Дабі за участю України, США та рф, вказавши, що "найближчими тижнями очікується додатковий прогрес".

Також Віткофф повідомив, що делегації США, України та росії, які зібралися на мирні переговори в Абу-Дабі, домовилися про обмін 314 полоненими - уперше за п'ять місяців.

В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров

Лілія Подоляк

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Абу-Дабі
Сполучені Штати Америки
Україна