"Найближчими тижнями очікується додатковий прогрес": посланець Трампа анонсував продовження переговорів за участю України, США та рф
Київ • УНН
Посланець Трампа Стів Віткофф заявив про продовження переговорів, які розпочалися в Абу-Дабі. Очікується додатковий прогрес у найближчі тижні.
Посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф анонсував продовження переговорів, які розпочалися в Абу-Дабі за участю України, США та рф, вказавши, що "найближчими тижнями очікується додатковий прогрес", пише УНН.
Деталі
"Обговорення триватимуть, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес", - зазначив посланник президента США.
росЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що "дати нових зустрічей... як продовження діалогу в ОАЕ будуть узгоджені столицями".
Нагадаємо
Делегації США, України та росії, які зібралися на мирні переговори в Абу-Дабі, домовилися про обмін 314 полоненими - уперше за п'ять місяців, про що повідомив Стів Віткофф.
