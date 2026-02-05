"В ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс": посланник Трампа анонсировал продолжение переговоров с участием Украины, США и рф

$43.170.02
51.030.08
ukenru
10:18 • 2210 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 6254 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 5060 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 8240 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 8072 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 7108 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 10216 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 18551 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 28931 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22385 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
5.2м/с
85%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мелания Трамп продолжает переговоры с путиным о возвращении депортированных украинских детей5 февраля, 03:05 • 3634 просмотра
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - ГенштабPhoto5 февраля, 04:49 • 4144 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto5 февраля, 05:01 • 11480 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto05:37 • 12782 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto07:12 • 11286 просмотра
публикации
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 6248 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 44472 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 74939 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 75183 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 114131 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Киевская область
Село
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 22120 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 12708 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 12560 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 15619 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 13846 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Отопление
Дія (сервис)

"В ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс": посланник Трампа анонсировал продолжение переговоров с участием Украины, США и рф

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Посланник Трампа Стив Уиткофф заявил о продолжении переговоров, которые начались в Абу-Даби. Ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели.

"В ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс": посланник Трампа анонсировал продолжение переговоров с участием Украины, США и рф

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал продолжение переговоров, которые начались в Абу-Даби с участием Украины, США и рф, указав, что "в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", пишет УНН.

Детали

"Обсуждения будут продолжаться, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - отметил посланник президента США.

росСМИ со ссылкой на источники сообщили, что "даты новых встреч... как продолжение диалога в ОАЭ будут согласованы столицами".

Напомним

Делегации США, Украины и россии, собравшиеся на мирные переговоры в Абу-Даби, договорились об обмене 314 пленными - впервые за пять месяцев, о чем сообщил Стив Уиткофф.

США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф05.02.26, 12:18 • 2180 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Стив Уиткофф
Абу-Даби
Дональд Трамп
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Украина