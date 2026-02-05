"В ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс": посланник Трампа анонсировал продолжение переговоров с участием Украины, США и рф

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал продолжение переговоров, которые начались в Абу-Даби с участием Украины, США и рф, указав, что "в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", пишет УНН.

Детали

"Обсуждения будут продолжаться, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - отметил посланник президента США.

росСМИ со ссылкой на источники сообщили, что "даты новых встреч... как продолжение диалога в ОАЭ будут согласованы столицами".

Напомним

Делегации США, Украины и россии, собравшиеся на мирные переговоры в Абу-Даби, договорились об обмене 314 пленными - впервые за пять месяцев, о чем сообщил Стив Уиткофф.

