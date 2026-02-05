"В ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс": посланник Трампа анонсировал продолжение переговоров с участием Украины, США и рф
Киев • УНН
Посланник Трампа Стив Уиткофф заявил о продолжении переговоров, которые начались в Абу-Даби. Ожидается дополнительный прогресс в ближайшие недели.
Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал продолжение переговоров, которые начались в Абу-Даби с участием Украины, США и рф, указав, что "в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", пишет УНН.
Детали
"Обсуждения будут продолжаться, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", - отметил посланник президента США.
росСМИ со ссылкой на источники сообщили, что "даты новых встреч... как продолжение диалога в ОАЭ будут согласованы столицами".
Напомним
Делегации США, Украины и россии, собравшиеся на мирные переговоры в Абу-Даби, договорились об обмене 314 пленными - впервые за пять месяцев, о чем сообщил Стив Уиткофф.
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф05.02.26, 12:18 • 2180 просмотров