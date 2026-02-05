Украинская сторона сообщила, что переговоры в Абу-Даби продолжаются
Киев • УНН
В Абу-Даби продолжаются переговоры с участием Украины, России и США. Стороны договорились об обмене 314 пленными, что является первым обменом за пять месяцев.
Переговоры в Абу-Даби, в которых принимают участие представители Украины, россии и США, продолжаются, сообщила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, возглавляющего украинскую делегацию переговорщиков, пишет УНН.
Ранее посланник президента США Стив Уиткофф, участвующий в переговорах, анонсировал продолжение переговоров, начавшихся в Абу-Даби с участием Украины, США и рф, указав, что "в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".
Также Уиткофф сообщил, что делегации США, Украины и россии, собравшиеся на мирные переговоры в Абу-Даби, договорились об обмене 314 пленными - впервые за пять месяцев.
