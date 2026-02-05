Украинская сторона сообщила, что переговоры в Абу-Даби продолжаются

$43.170.02
51.030.08
ukenru
10:18 • 2476 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 6744 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 5354 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 8514 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 8286 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 7196 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 10253 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 18609 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 29032 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22419 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
5.2м/с
85%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мелания Трамп продолжает переговоры с путиным о возвращении депортированных украинских детей5 февраля, 03:05 • 3796 просмотра
ВСУ уничтожили 770 оккупантов и 60 артсистем за сутки - ГенштабPhoto5 февраля, 04:49 • 4250 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto5 февраля, 05:01 • 11551 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto05:37 • 12848 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto07:12 • 11366 просмотра
публикации
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 6744 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 44578 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 75039 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 75282 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 114214 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Киевская область
Село
Реклама
УНН Lite
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 22293 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 12753 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 12601 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 15670 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 13893 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Отопление
Дія (сервис)

Украинская сторона сообщила, что переговоры в Абу-Даби продолжаются

Киев • УНН

 • 418 просмотра

В Абу-Даби продолжаются переговоры с участием Украины, России и США. Стороны договорились об обмене 314 пленными, что является первым обменом за пять месяцев.

Украинская сторона сообщила, что переговоры в Абу-Даби продолжаются

Переговоры в Абу-Даби, в которых принимают участие представители Украины, россии и США, продолжаются, сообщила пресс-секретарь секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова, возглавляющего украинскую делегацию переговорщиков, пишет УНН.

Ранее посланник президента США Стив Уиткофф, участвующий в переговорах, анонсировал продолжение переговоров, начавшихся в Абу-Даби с участием Украины, США и рф, указав, что "в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс".

Также Уиткофф сообщил, что делегации США, Украины и россии, собравшиеся на мирные переговоры в Абу-Даби, договорились об обмене 314 пленными - впервые за пять месяцев.

В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров05.02.26, 09:22 • 10255 просмотров

Лилия Подоляк

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Абу-Даби
Соединённые Штаты
Украина