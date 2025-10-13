Україні, ймовірно, через одну-дві атаки рф потрібно буде імпортувати електроенергію - Зеленський

Україна очікує проблеми з електроенергією. Можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію у країн-партнерів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас, передає УНН.

Ми очікуємо проблеми з електрикою. Можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. Ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. Ця можливість для нас відкрита. Друге, вони атакують також наші газові сховища, вони атакують водопостачання, тому ми почали говорити про імпорт газу. В нас є наші оцінки, що нам може знадобитися, але переважно мова про кошти - сказав Зеленський.

За його словами, на сьогодні газ – це не проблема, проблема полягає у тому, аби мати достатньо грошей, достатнє фінансування для цього газу. Він також наголосив, що є розуміння, де можна купити газ, і яка ціна пропонується.

