Потрібно обговорити послідовність кроків: Зеленський підтвердив зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський цього тижня зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити послідовність кроків, які український лідер хоче запропонувати Трампу. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас, передає УНН.

Я на цьому тижні зустрінуся у Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту