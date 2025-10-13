Потрібно обговорити послідовність кроків: Зеленський підтвердив зустріч із Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні цього тижня. Зустріч відбудеться 17 жовтня після двох телефонних розмов лідерів.
Президент України Володимир Зеленський цього тижня зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити послідовність кроків, які український лідер хоче запропонувати Трампу. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас, передає УНН.
Деталі
Я на цьому тижні зустрінуся у Вашингтоні з президентом Трампом. Я думаю, що нам потрібно обговорити послідовність кроків, які я хочу запропонувати президенту
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні в п’ятницю, 17 жовтня. Зустріч відбудеться після двох телефонних розмов лідерів минулими вихідними, під час яких вони обговорювали військову підтримку та шляхи завершення війни з росією.