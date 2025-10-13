Необходимо обсудить последовательность шагов: Зеленский подтвердил встречу с Трампом

$41.600.10
Эксклюзив
16:59 • 2094 просмотра
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
16:31 • 6232 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
15:26 • 9926 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
14:34 • 11974 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
14:15 • 12135 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46 • 11405 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44 • 12622 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 13038 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 19947 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
13 октября, 11:24 • 12133 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Популярные новости
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
13 октября, 07:50 • 35700 просмотра
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo13 октября, 07:59 • 16666 просмотра
Проверка боевой готовности в беларуси: Госпогранслужба сообщила о ситуации на границе с Украиной13 октября, 08:25 • 14898 просмотра
"Новое начало": Трамп заявил о завершении войны в Газе13 октября, 08:38 • 24190 просмотра
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты13 октября, 10:34 • 21541 просмотра
публикации
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13:30 • 13005 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны12:28 • 19954 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 30239 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 28743 просмотра
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59 • 34065 просмотра
Необходимо обсудить последовательность шагов: Зеленский подтвердил встречу с Трампом

Киев • УНН

 • 966 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на этой неделе. Встреча состоится 17 октября после двух телефонных разговоров лидеров.

Необходимо обсудить последовательность шагов: Зеленский подтвердил встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить последовательность шагов, которые украинский лидер хочет предложить Трампу. Об этом Зеленский заявил во время встречи с представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, передает УНН.

Подробности

Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту

- сказал Зеленский. 

Напомним

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Встреча состоится после двух телефонных разговоров лидеров в минувшие выходные, во время которых они обсуждали военную поддержку и пути завершения войны с Россией. 

Павел Башинский

