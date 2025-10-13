Необходимо обсудить последовательность шагов: Зеленский подтвердил встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить последовательность шагов, которые украинский лидер хочет предложить Трампу. Об этом Зеленский заявил во время встречи с представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, передает УНН.

Подробности

Я на этой неделе встречусь в Вашингтоне с президентом Трампом. Я думаю, что нам нужно обсудить последовательность шагов, которые я хочу предложить президенту - сказал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, 17 октября. Встреча состоится после двух телефонных разговоров лидеров в минувшие выходные, во время которых они обсуждали военную поддержку и пути завершения войны с Россией.