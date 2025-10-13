Украине, вероятно, после одной-двух атак рф нужно будет импортировать электроэнергию - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина может импортировать электроэнергию после одной-двух атак и обсуждает импорт газа. Основная проблема заключается в финансировании этих закупок.
Украина ожидает проблем с электроэнергией. Возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию у стран-партнеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, передает УНН.
Мы ожидаем проблемы с электричеством. Возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию. Мы всегда используем эту возможность во время зимы. Эта возможность для нас открыта. Второе, они атакуют также наши газовые хранилища, они атакуют водоснабжение, поэтому мы начали говорить об импорте газа. У нас есть наши оценки, что нам может понадобиться, но преимущественно речь о средствах
По его словам, на сегодняшний день газ – это не проблема, проблема заключается в том, чтобы иметь достаточно денег, достаточное финансирование для этого газа. Он также подчеркнул, что есть понимание, где можно купить газ, и какая цена предлагается.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить последовательность шагов, которые украинский лидер хочет предложить Трампу.