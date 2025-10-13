Украине, вероятно, после одной-двух атак рф нужно будет импортировать электроэнергию - Зеленский

Украина ожидает проблем с электроэнергией. Возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию у стран-партнеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, передает УНН.

Мы ожидаем проблемы с электричеством. Возможно, через одну-две атаки нужно будет импортировать электроэнергию. Мы всегда используем эту возможность во время зимы. Эта возможность для нас открыта. Второе, они атакуют также наши газовые хранилища, они атакуют водоснабжение, поэтому мы начали говорить об импорте газа. У нас есть наши оценки, что нам может понадобиться, но преимущественно речь о средствах