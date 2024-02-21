Україна закликала ввести санкції на російську сільгосппродукцію, аби зменшити напругу серед європейських фермерів

Знизити напругу європейських фермерів допоможуть санкції на сільгосппродукцію з росії. Україна вже порушила питання про накладення заборони на продаж російської сільськогосподарської продукції на території Євросоюзу. Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов під час розмови з українськими ЗМІ у Брюсселі, передає УНН.

У контексті останніх подій ми поставили це питання ще гостріше, що це неприйнятно, коли польські фермери борються з українським продуктом в той час, коли нехай не Польща, але ЄС загалом імпортує значні кількості російської продукції. – зауважив Ченцов.

Деталі

За словами українського посла, у цьому питанні Україна має підтримку на рівні держав членів.

Я зараз не буду вдаватися в деталі, але, звичайно, це може бути дуже важливим елементом врегулювання проблеми. Якщо закриється російський експорт, відповідно, моментально буде знижене напруження, навантаження на виробників тут в ЄС. – сказав Ченцов.

У виданні Радіо.Свобода зазначили, що раніше за Ченцова, увагу на те, що польські фермери не протестують проти російського та білоруського зерна, звернув надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща Андрій Дещиця.

У Латвії 5 лютого почалися масові протести фермерів з вимогою негайно заборонити імпорт російських і білоруських продуктів харчування без перехідного періоду. На мітинги вийшли у 16 містах країни.

У Польщі заявили, що переговори з Україною щодо обмежень імпорту агропродукції на завершальному етапі

Зазначимо, що у ЄС існує домовленість не накладати санкції на російське продовольство, щоб не нашкодити країнами Африки та глобального Півдня. Латвійський міністр наполягав, що "потрібно дозволити лише можливість транзиту російської продукції територією ЄС, а продаж необхідно заборонити".

Додатково

Раніше УНН писав із посиланням на Радіо.Свободу про те, що 13-й пакет санкцій, який погодив Європейський союз проти росії, є символічним, оскільки він ухвалюється напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення.

У 13-му пакеті санкції проти рф Європейський Союз запровадить санкції проти росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей.

Також у новому пакеті санкцій проти росії під обмеження потраплять майже 200 фізичних та юридичних осіб.