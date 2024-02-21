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Скромний, але символічний: Ченцов розкрив деталі 13-го пакету санкцій проти рф

Скромний, але символічний: Ченцов розкрив деталі 13-го пакету санкцій проти рф

Київ • УНН

 • 25390 перегляди

ЄС ухвалив символічний 13-й пакет санкцій проти Росії у другу річницю її повномасштабного вторгнення в Україну, включаючи санкції проти осіб, причетних до депортації українських дітей, та обмеження проти понад 190 фізичних та юридичних осіб.

13-й пакет санкцій, який погодив Європейський союз проти росії, є символічним, оскільки він ухвалюється напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення. Про це розповів голова представництва України при ЄС Всеволод Ченцов, передає Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

Як розповів журналістам Ченцов, новий пакет санкцій є "символічним", оскільки він ухвалюється напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, "хоча в ньому не враховані усі побажання України".

"Звичайно, держави-члени та відповідні служби працювали в дуже жорстких часових рамках, тому пакет санкцій, звичайно, є менш амбіційний, ніж ми розраховували. Ми, як завжди, передавали на розгляд всіх причетних гравців, наші побажання, наші списки. Це стосується, власне, по всіх секторах, які в полі зору знаходяться, коли ми говоримо про санкційну тематику", – додав Ченцов

Він розповів, що санкції стосуватимуться тих, хто допомагає рф уникати санкцій.

"Увага зосереджена на важливих питаннях, таких як російський ВПК. Це компанії та особистості, а також питання логістики. Російські компанії, але не лише російські. Ми ще маємо вивчити фінальний список, але також цього разу мали потрапити компанії третіх країн, які допомагають росіянам обходити санкції. Тому пакет скромний, але символічний", – розповів Ченцов.

Окрім того, Ченцов розповів, що вже йде робота над 14 пакетом санкцій.

Нагадаємо

У 13-му пакеті санкції проти рф Європейський Союз запровадить санкції проти росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей.

Також у новому пакеті санкцій проти росії під обмеження потраплять майже 200 фізичних та юридичних осіб.

Павло Башинський

Павло Башинський

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