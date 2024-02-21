Скромный, но символический: Ченцов раскрыл детали 13-го пакета санкций против рф

13-й пакет санкций, который согласовал Европейский союз против россии, является символическим, поскольку он принимается накануне второй годовщины полномасштабного вторжения. Об этом рассказал глава представительства Украины при ЕС Всеволод Ченцов, передает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Как рассказал журналистам Ченцов, новый пакет санкций является "символическим", поскольку он принимается накануне второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину, "хотя в нем не учтены все пожелания Украины".

"Конечно, государства-члены и соответствующие службы работали в очень жестких временных рамках, поэтому пакет санкций, конечно, менее амбициозный, чем мы рассчитывали. Мы, как всегда, передавали на рассмотрение всех причастных игроков, наши пожелания, наши списки. Это касается, собственно, по всем секторам, которые в поле зрения находятся, когда мы говорим о санкционной тематике", - добавил Ченцов

Он рассказал, что санкции будут касаться тех, кто помогает рф избегать санкций.

"Внимание сосредоточено на важных вопросах, таких как российский ВПК. Это компании и личности, а также вопросы логистики. Российские компании, но не только российские. Мы еще должны изучить финальный список, но также на этот раз должны были попасть компании третьих стран, которые помогают россиянам обходить санкции. Поэтому пакет скромный, но символический", - рассказал Ченцов.

Кроме того, Ченцов рассказал, что уже идет работа над 14 пакетом санкций.

Напомним

В 13-м пакете санкций против рф Европейский Союз введет санкции против россиян и белорусов, которые причастны к депортации украинских детей.

Также в новом пакете санкций против России под ограничения попадут почти 200 физических и юридических лиц.