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Скромный, но символический: Ченцов раскрыл детали 13-го пакета санкций против рф

Скромный, но символический: Ченцов раскрыл детали 13-го пакета санкций против рф

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 16:55  •  6141 просмотра

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ЕС принял символический 13-й пакет санкций против россии во вторую годовщину ее полномасштабного вторжения в Украину, включая санкции против лиц, причастных к депортации украинских детей, и ограничения против более 190 физических и юридических лиц.

13-й пакет санкций, который согласовал Европейский союз против россии, является символическим, поскольку он принимается накануне второй годовщины полномасштабного вторжения. Об этом рассказал глава представительства Украины при ЕС Всеволод Ченцов, передает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Как рассказал журналистам Ченцов, новый пакет санкций является "символическим", поскольку он принимается накануне второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину, "хотя в нем не учтены все пожелания Украины".

"Конечно, государства-члены и соответствующие службы работали в очень жестких временных рамках, поэтому пакет санкций, конечно, менее амбициозный, чем мы рассчитывали. Мы, как всегда, передавали на рассмотрение всех причастных игроков, наши пожелания, наши списки. Это касается, собственно, по всем секторам, которые в поле зрения находятся, когда мы говорим о санкционной тематике", - добавил Ченцов

Он рассказал, что санкции будут касаться тех, кто помогает рф избегать санкций.

"Внимание сосредоточено на важных вопросах, таких как российский ВПК. Это компании и личности, а также вопросы логистики. Российские компании, но не только российские. Мы еще должны изучить финальный список, но также на этот раз должны были попасть компании третьих стран, которые помогают россиянам обходить санкции. Поэтому пакет скромный, но символический", - рассказал Ченцов.

Кроме того, Ченцов рассказал, что уже идет работа над 14 пакетом санкций.

Напомним

В 13-м пакете санкций против рф Европейский Союз введет санкции против россиян и белорусов, которые причастны к депортации украинских детей.

Также в новом пакете санкций против России под ограничения попадут почти 200 физических и юридических лиц.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
Скромний, але символічний: Ченцов розкрив деталі 13-го пакету санкцій проти рф
Modest but symbolic: Chentsov reveals details of 13th package of sanctions against Russia
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Скромный, но символический: Ченцов раскрыл детали 13-го пакета санкций против рф

ЕС принял символический 13-й пакет санкций против россии во вторую годовщину ее полномасштабного вторжения в Украину, включая санкции против лиц, причастных к депортации украинских детей, и ограничения против более 190 физических и юридических лиц.

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