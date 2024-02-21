Украина призывает ввести санкции на российскую сельхозпродукцию, чтобы уменьшить напряжение среди европейских фермеров
Киев • УНН
Посол Украины в ЕС выступил за введение запрета на продажу российской сельскохозяйственной продукции в Европейском Союзе, чтобы помочь уменьшить напряженность среди европейских фермеров.
Снизить напряжение европейских фермеров помогут санкции на сельхозпродукцию из россии. Украина уже подняла вопрос о наложении запрета на продажу российской сельскохозяйственной продукции на территории Евросоюза. Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов во время разговора с украинскими СМИ в Брюсселе, передает УНН.
В контексте последних событий мы поставили этот вопрос еще острее, что это неприемлемо, когда польские фермеры борются с украинским продуктом в то время, когда пусть не Польша, но ЕС в целом импортирует значительные количества российской продукции.
Детали
По словам украинского посла, в этом вопросе Украина имеет поддержку на уровне государств-членов.
Я сейчас не буду вдаваться в детали, но, конечно, это может быть очень важным элементом урегулирования проблемы. Если закроется российский экспорт, соответственно, моментально будет снижено напряжение, нагрузка на производителей здесь в ЕС.
В издании Радио.Свобода отметили, что раньше Ченцова, внимание на то, что польские фермеры не протестуют против российского и белорусского зерна, обратил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица.
В Латвии 5 февраля начались массовые протесты фермеров с требованием немедленно запретить импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода. На митинги вышли в 16 городах страны.
В Польше заявили, что переговоры с Украиной по ограничениям импорта агропродукции на завершающем этапе15 февраля 2024, 19:27 • 28970 просмотров
Отметим, что в ЕС существует договоренность не накладывать санкции на российское продовольствие, чтобы не навредить странам Африки и глобального Юга. Латвийский министр настаивал, что "нужно разрешить только возможность транзита российской продукции по территории ЕС, а продажу необходимо запретить".
Дополнительно
Ранее УНН писал со ссылкой на Радио.Свободу о том, что 13-й пакет санкций, который согласовал Европейский союз против России, является символическим, поскольку он принимается накануне второй годовщины полномасштабного вторжения.
В 13-м пакете санкций против рф Европейский Союз введет санкции против россиян и белорусов, которые причастны к депортации украинских детей.
Также в новом пакете санкций против России под ограничения попадут почти 200 физических и юридических лиц.
Украина призывает ввести санкции на российскую сельхозпродукцию, чтобы уменьшить напряжение среди европейских фермеров
Посол Украины в ЕС выступил за введение запрета на продажу российской сельскохозяйственной продукции в Европейском Союзе, чтобы помочь уменьшить напряженность среди европейских фермеров.
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