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Украина призывает ввести санкции на российскую сельхозпродукцию, чтобы уменьшить напряжение среди европейских фермеров

Украина призывает ввести санкции на российскую сельхозпродукцию, чтобы уменьшить напряжение среди европейских фермеров

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 17:39  •  14183 просмотра

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Посол Украины в ЕС выступил за введение запрета на продажу российской сельскохозяйственной продукции в Европейском Союзе, чтобы помочь уменьшить напряженность среди европейских фермеров.

Снизить напряжение европейских фермеров помогут санкции на сельхозпродукцию из россии. Украина уже подняла вопрос о наложении запрета на продажу российской сельскохозяйственной продукции на территории Евросоюза. Об этом заявил посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов во время разговора с украинскими СМИ в Брюсселе, передает УНН.

В контексте последних событий мы поставили этот вопрос еще острее, что это неприемлемо, когда польские фермеры борются с украинским продуктом в то время, когда пусть не Польша, но ЕС в целом импортирует значительные количества российской продукции. 

 - заметил Ченцов.

Детали

По словам украинского посла, в этом вопросе Украина имеет поддержку на уровне государств-членов.

Я сейчас не буду вдаваться в детали, но, конечно, это может быть очень важным элементом урегулирования проблемы. Если закроется российский экспорт, соответственно, моментально будет снижено напряжение, нагрузка на производителей здесь в ЕС. 

- сказал Ченцов.

В издании Радио.Свобода отметили, что раньше Ченцова, внимание на то, что польские фермеры не протестуют против российского и белорусского зерна, обратил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица.

В Латвии 5 февраля начались массовые протесты фермеров с требованием немедленно запретить импорт российских и белорусских продуктов питания без переходного периода.  На митинги вышли в 16 городах страны.

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Отметим, что в ЕС существует договоренность не накладывать санкции на российское продовольствие, чтобы не навредить странам Африки и глобального Юга. Латвийский министр настаивал, что "нужно разрешить только возможность транзита российской продукции по территории ЕС, а продажу необходимо запретить".

Дополнительно

Ранее УНН писал со ссылкой на Радио.Свободу о том, что 13-й пакет санкций, который согласовал Европейский союз против России, является символическим, поскольку он принимается накануне второй годовщины полномасштабного вторжения.

В 13-м пакете санкций против рф Европейский Союз введет санкции против россиян и белорусов, которые причастны к депортации украинских детей.

Также в новом пакете санкций против России под ограничения попадут почти 200 физических и юридических лиц.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ЭкономикаПолитика
latviyaЛатвия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
bryusselБрюссель
afrikaАфрика
ukrainaУкраина
polshaПольша
Україна закликала ввести санкції на російську сільгосппродукцію, аби зменшити напругу серед європейських фермерів
Ukraine calls for sanctions on Russian agricultural products to ease tensions among European farmers
Новости по теме

Украина призывает ввести санкции на российскую сельхозпродукцию, чтобы уменьшить напряжение среди европейских фермеров

Посол Украины в ЕС выступил за введение запрета на продажу российской сельскохозяйственной продукции в Европейском Союзе, чтобы помочь уменьшить напряженность среди европейских фермеров.

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