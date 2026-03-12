Україна забезпечила евакуацію 16 громадян із Близького Сходу - МЗС

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
13:11 • 3230 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
11:13 • 14473 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 28761 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 39059 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 49508 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 63848 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 57139 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 45041 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 45662 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 38088 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.5м/с
33%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази12 березня, 04:29 • 27754 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк12 березня, 05:41 • 44372 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto12 березня, 07:59 • 30338 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 26430 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 21327 перегляди
Публікації
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 2334 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці13:32 • 2838 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 22038 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 27141 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 54866 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Антоніу Кошта
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ірак
Румунія
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 12704 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 40724 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 29444 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 28698 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 30587 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
ChatGPT
DJI Mavic

Україна забезпечила евакуацію 16 громадян із Близького Сходу - МЗС

Київ • УНН

 • 760 перегляди

МЗС України спільно з Польщею успішно вивезли 16 українців до Варшави. Дипломати забезпечили безпечне повернення громадян через активні воєнні дії.

Україна забезпечила евакуацію 16 громадян із Близького Сходу - МЗС

Українським дипломатам вдалося забезпечити евакуацію 16 громадян із Близького Сходу, які опинилися в складній ситуації через бойові дії в регіоні,  передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

У МЗС заявили, що працюють над забезпеченням безпечного повернення громадян України, які виявили бажання повернутися з Близького Сходу на Батьківщину. Глава МЗС Андрій Сибіга тримає на особистому контролі захист прав громадян і здійснення евакуацій.

11-12 березня 2026 року МЗС України спільно з МЗС Польщі провели етап евакуації громадян України з регіону Близького Сходу до Варшави. Українські дипломати в Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Кувейті забезпечили евакуацію 16 громадян України, які опинилися в складній ситуації через бойові дії в регіоні 

- йдеться у повідомленні.

Українські дипломати висловили щиру вдячність польським колегам за організаційну підтримку в рамках #PKWBliskiWschód, а також ЄС за координаційну роль. Польща вкотре підтвердила: українсько-польська солідарність — це конкретні дії.

У МЗС наголосили, що продовжують надавати всю необхідну допомогу громадянам України на Близькому Сході та в інших регіонах світу. Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38-044-238-15-88.

Від українців отримано вже 58 звернень через ситуацію на Близькому Сході - МЗС05.03.26, 15:14 • 9091 перегляд

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Кабінет Міністрів України
Дипломатка
Сутички
Андрій Сибіга
Європейський Союз
Варшава
Катар
Кувейт
Об'єднані Арабські Емірати
Польща