Україна забезпечила евакуацію 16 громадян із Близького Сходу - МЗС

Українським дипломатам вдалося забезпечити евакуацію 16 громадян із Близького Сходу, які опинилися в складній ситуації через бойові дії в регіоні, передає УНН із посиланням на МЗС.

У МЗС заявили, що працюють над забезпеченням безпечного повернення громадян України, які виявили бажання повернутися з Близького Сходу на Батьківщину. Глава МЗС Андрій Сибіга тримає на особистому контролі захист прав громадян і здійснення евакуацій.

11-12 березня 2026 року МЗС України спільно з МЗС Польщі провели етап евакуації громадян України з регіону Близького Сходу до Варшави. Українські дипломати в Польщі, Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Кувейті забезпечили евакуацію 16 громадян України, які опинилися в складній ситуації через бойові дії в регіоні - йдеться у повідомленні.

Українські дипломати висловили щиру вдячність польським колегам за організаційну підтримку в рамках #PKWBliskiWschód, а також ЄС за координаційну роль. Польща вкотре підтвердила: українсько-польська солідарність — це конкретні дії.

У МЗС наголосили, що продовжують надавати всю необхідну допомогу громадянам України на Близькому Сході та в інших регіонах світу. Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38-044-238-15-88.

