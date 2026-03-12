Украина обеспечила эвакуацию 16 граждан с Ближнего Востока - МИД

Украинским дипломатам удалось обеспечить эвакуацию 16 граждан с Ближнего Востока, оказавшихся в сложной ситуации из-за боевых действий в регионе, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

В МИД заявили, что работают над обеспечением безопасного возвращения граждан Украины, изъявивших желание вернуться с Ближнего Востока на Родину. Глава МИД Андрей Сибига держит на личном контроле защиту прав граждан и осуществление эвакуаций.

11-12 марта 2026 года МИД Украины совместно с МИД Польши провели этап эвакуации граждан Украины из региона Ближнего Востока в Варшаву. Украинские дипломаты в Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Кувейте обеспечили эвакуацию 16 граждан Украины, оказавшихся в сложной ситуации из-за боевых действий в регионе - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты выразили искреннюю благодарность польским коллегам за организационную поддержку в рамках #PKWBliskiWschód, а также ЕС за координационную роль. Польша в очередной раз подтвердила: украинско-польская солидарность — это конкретные действия.

В МИД подчеркнули, что продолжают оказывать всю необходимую помощь гражданам Украины на Ближнем Востоке и в других регионах мира. Круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38-044-238-15-88.

