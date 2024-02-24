Україна вистояла: два роки тому росія розпочала повномасштабну війну проти нашої держави

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 10720 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 73450 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156501 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 154431 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127162 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134431 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86112 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93476 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99075 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89804 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.4м/с
63%
Популярнi новини

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 6278 перегляди

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 4498 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 6554 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 5528 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 5688 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 154431 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224801 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374108 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310257 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418294 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 3436 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15256 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32089 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28865 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127162 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Україна вистояла: два роки тому росія розпочала повномасштабну війну проти нашої держави

Київ • УНН

 • 109503 перегляди

Вранці 24 лютого 2022 року хтось з українців прокинувся від пострілів і гуркоту танків, хтось – від вибухів та сирен повітряної тривоги, когось розбудили дзвінки та повідомлення: почалася війна.

Україна вистояла: два роки тому росія розпочала повномасштабну війну проти нашої держави

Сьогодні, 24 лютого, друга річниця початку повномасштабної російської агресії проти України, пише УНН.

Тоді, вранці 24 лютого 2022 року хтось з українців прокинувся від пострілів і гуркоту танків, хтось – від вибухів та сирен повітряної тривоги, когось розбудили дзвінки та повідомлення: почалася війна…

російський диктатор путін плюнув в обличчя усьому цивілізованому світу та пішов на пряме вторгнення на територію суверенної країни.

Саме перші дні були найважливішими для Сил оборони України, адже російська пропаганда на той момент вже не приховувала основного задуму рф – Київ за три дні.

Три дні минули – знищили російській десант у Гостомелі, не дали зайти російським військам до Харкова, методично відловлювали усі російські ДРГ у Києві.

Шалений спротив українців став справжнім шоком для окупантів, які сподівалися, щось хтось їх тут буде зустрічати з квітами.

Зрозумівши, що їм тут не раді, окупанти перейшли до тактики випаленої землі. Розстріли людей у Бучі, Ірпені, Ізюмі, ракетні удари по Вінниці, Чернігову, Львову та інших містах України.

За два роки війни від рук росіян загинуло близько 10 тисяч цивільних українців, серед них більше 500 дітей.

Були втеча росіян з Півночі України, вдалий наступ у Харківській області та звільнення Херсону. Була спроба росіян влаштувати нам блекаут. Були наші болючі втрати Маріуполя, Бахмуту, Авдіївки…

Сьогодні, Україна, дійсно, переживає складні часи – згідно останнього звіту ООН, 14 мільйонів через напад путіна були змушені покинути Україну.

Але, при цьому, лише за неповною офіційною статистикою за два роки українці задонатили на ЗСУ більше 100 мільярдів гривень.

Спроба захопити Україну дорого обходиться росії: більше 400 тисяч окупантів вбиті, українськими військовими знищено майже 20 тисяч танків та бойових броньованих машин, більше семи тисяч безпілотників та майже дві тисячі крилатих ракет, більше 300 ворожих літаків.

Окремий успіх  - це 25 ворожих суден та один підводний човен, які пішли на дно у Чорному морі.  

Російський ворог злий та підступний, аде історію пишуть переможці – і цими переможцями стануть усі українці!

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

СуспільствоВійна
Гостомель
Авдіївка
Організація Об'єднаних Націй
Збройні сили України
Чорне море
Україна
Бахмут
Маріуполь
Чернігів
Вінниця
Львів
Херсон
Київ
Харків
Brent
$64.74
Bitcoin
$84,320.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.52
Ethereum
$1,612.91