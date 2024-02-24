Україна вистояла: два роки тому росія розпочала повномасштабну війну проти нашої держави

Сьогодні, 24 лютого, друга річниця початку повномасштабної російської агресії проти України, пише УНН.

Тоді, вранці 24 лютого 2022 року хтось з українців прокинувся від пострілів і гуркоту танків, хтось – від вибухів та сирен повітряної тривоги, когось розбудили дзвінки та повідомлення: почалася війна…

російський диктатор путін плюнув в обличчя усьому цивілізованому світу та пішов на пряме вторгнення на територію суверенної країни.

Саме перші дні були найважливішими для Сил оборони України, адже російська пропаганда на той момент вже не приховувала основного задуму рф – Київ за три дні.

Три дні минули – знищили російській десант у Гостомелі, не дали зайти російським військам до Харкова, методично відловлювали усі російські ДРГ у Києві.

Шалений спротив українців став справжнім шоком для окупантів, які сподівалися, щось хтось їх тут буде зустрічати з квітами.

Зрозумівши, що їм тут не раді, окупанти перейшли до тактики випаленої землі. Розстріли людей у Бучі, Ірпені, Ізюмі, ракетні удари по Вінниці, Чернігову, Львову та інших містах України.

За два роки війни від рук росіян загинуло близько 10 тисяч цивільних українців, серед них більше 500 дітей.

Були втеча росіян з Півночі України, вдалий наступ у Харківській області та звільнення Херсону. Була спроба росіян влаштувати нам блекаут. Були наші болючі втрати Маріуполя, Бахмуту, Авдіївки…

Сьогодні, Україна, дійсно, переживає складні часи – згідно останнього звіту ООН, 14 мільйонів через напад путіна були змушені покинути Україну.

Але, при цьому, лише за неповною офіційною статистикою за два роки українці задонатили на ЗСУ більше 100 мільярдів гривень.

Спроба захопити Україну дорого обходиться росії: більше 400 тисяч окупантів вбиті, українськими військовими знищено майже 20 тисяч танків та бойових броньованих машин, більше семи тисяч безпілотників та майже дві тисячі крилатих ракет, більше 300 ворожих літаків.

Окремий успіх - це 25 ворожих суден та один підводний човен, які пішли на дно у Чорному морі.

Російський ворог злий та підступний, аде історію пишуть переможці – і цими переможцями стануть усі українці!